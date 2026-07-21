На мысе Челюскина проведут масштабную экспедицию экологического проекта «Чистая Арктика»

Волонтёры будут очищать самую северную материковую точку Евразии от мусора.

Следы человека добрались до всех мест земного шара и это не всегда сулит положительные изменения. Экологическая экспедиция проекта «Чистая Арктика» на мыс Челюскин продлится 10 дней - с 15 по 25 августа.

В этом году проект получил грант Президентского фонда природы, что позволит не только организовать очистку территории, но и провести исследования, а также подготовить площадку для работы учёных.

Для добровольцев «Чистой Арктики» это будет уже третья поездка на мыс. Площадь загрязнения его территории составляет порядка 40 гектаров. В основном это ржавые бочки.

К слову, в проекте отмечают, что не остановятся на Челюскине. Успешный опыт планируется перенести на все арктические регионы.