На «Нерпе» есть идея на базе подлодки «Ленинский комсомол» сделать музей

В музее города Полярный стартовал выставочный проект посвящённый субмаринам, в разные годы швартовавшимся в Екатерининской гавани, а в завершении боевого пути ставшими кораблями-музеями.

Выставку готовили в течение года. Проект объединил 9 городов в России и за рубежом. Среди них: обе столицы страны, Владивосток и Калининград, Североморск, Вытегра и Тольятти, Гамбург и бельгийский Зеебрюге.

Идею выставки подсказал известный писатель-маринист Николай Черкашин.

Учитывая специфику наших городов, каждый житель имеет отношение к флоту, в том числе и к подплаву. Глава администрации ЗАТО в своё время прибыл лейтенантом в гаджиевскую «звериную» дивизию атомных субмарин.

- В этом году мы будем отмечать юбилей советского атомного подплава. 60 лет назад на лодке К-3 «Ленинский комсомол» был поднят военно-морской флаг, - напомнил Семён Кауров, глава администрации ЗАТО Александровск. - Сегодня первенец стоит у пирса в акватории СРЗ «Нерпа». Есть решение музеефицировать эту субмарину. У полярнинских судоремонтников есть и предложение по поводу места его установки.

- Дизельный подплав во времена Великой Отечественной войны завоевал себе знаменитую биографию. Традиции продолжили в период холодной войны моряки легендарной четвёртой эскадры, - напомнил Михаил Баринов, председатель профкома АО «10 СРЗ»

Председателю Союза ветеранов соединения Владимиру Белоусову довелось сходить в море на одном из экспонатов в качестве флагманского связиста. Но проект 641 известен ему хорошо. История «дизелюх» не закончена.

Открывая экспозицию музея, Владимир Белоусов, председатель Союза ветеранов четвёртой эскадры, пожелал равного количества всплытий и погружений – традиционное пожелание у подводников. Есть ещё одно, некогда высказанное легендарным Магометом Гаджиевым: «Или все погибают или все побеждают».