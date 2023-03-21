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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.23 19:30

На «Нерпе» премию имени Валентина Мурко вручают только лучшим

Премия имени Валентина Мурко – одного из директоров судоремонтного предприятия «Нерпа» Снежногорска - считается среди заводчан престижной наградой. Её учредили 10 лет назад, за это время 30 лучших специалистов стали лауреатами премии.

По стопам отца и даже в ту же бригаду пришёл на «Нерпу» - судоремонтный завод города Снежногорска - слесарь-монтажник Виктор Карпов. Он не только один из лучших специалистов по ремонту и обслуживанию перегрузочного оборудования, за что и удостоился премии имени Валентина Мурко, но ещё и неутомимый спортсмен, руководитель заводской команды по мини-футболу «Нерпа».

Виктор Карпов, слесарь-монтажник СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «За два года мы поднялись до второй лиги – это очень высокий уровень».

Именная премия была учреждена десять лет назад по инициативе трудового коллектива предприятия и семьи Валентина Мурко. Вручается она традиционно за особые достижения в производственной жизни и активную общественную деятельность в память о талантливом кораблестроителе, стоявшем у истоков зарождения самой северной верфи и города судоремонтников.

В этом году одним из лауреатов стал и выпускник Севастопольского технического университета Евгений Лыков. «Нерпа» для него отправная точка на пути профессионального самоопределения. Евгений тоже активный участник молодёжного движения завода.

Евгений Лыков, инженер-конструктор инженерного Центра СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Молодёжи есть чем заняться помимо работы. Например, сейчас начинаем подготовку к заводскому КВН».

Начинается любовь к профессии с личного примера. Как правило, именно наставники помогают специалистам увлечься делом, зажечь в них искру интереса к собственной работе. Так, начальник бюро сварки Ольга Шмелева много лет помогает молодым дарованиям найти себя.

Ольга Шмелёва, начальник бюро сварки СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Ребята, которые заканчивают университеты, колледжи, по специальностям судостроение или даже океанотехника, приходят с минимальными знаниями о сварке. А у нас различные виды и марки материалов, их много. Работникам сложно, надо задать направление. И если они интересуются, то мне это нравится».

Руководитель бюро на предприятии трудится почти тридцать лет, но и сегодня продолжает учиться и внедрять новые технологии в привычные механизмы сварочных работ. Кстати, Ольга – продолжатель заводской династии, вполне заслужено жюри определило Шмелеву лидером в номинации «Лучший инженерно-технический работник».

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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