На «Нерпе» засекретили новогодний арт-объект

Волшебство самого долгожданного праздника года проникает даже на большие предприятия региона. На судоремонтном заводе «Нерпа» подвели итоги традиционного конкурса на самое лучшее праздничное оформление подразделений.

Машинист крана цеха № 9 судоремонтного завода «Нерпа» в Снежногорске своё рабочее место всегда украшает к предстоящим праздникам. Но в этом году впервые решила принять участие в заводском конкурсе. Даже гостей встречала творчески, облачившись в нарядный костюм.

Светлана Герцовская, машинист крана цеха № 9 СРЗ «Нерпа»: «Это мой первый приз! Я не очень публичный человек, не очень люблю участвовать в мероприятиях, но вот что-то подсказать, это я могу, а участвовать я не любитель».

В этом году к празднику подготовились 17 отделов «Нерпы». Как оказалось, завод скрывает за стенами настоящие таланты – сотрудники предприятия умеют делать не только большие сложные конструкции и механизмы кораблей. Впервые в соревнование за лучший новогодний дизайн включился и экипаж буксировщика «Повенец», которое украсили новогодними огнями. За старания и смелость коллективу вручили специальный приз администрации муниципалитета.

Ольга Компаниец, заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «Мне кажется, что это в первый раз буксир принимает участие в конкурсе. Оформить помещение – это одно, а оформить плавающее судно – это другое и требует определённых усилий. И, наверное, то что это мужской коллектив, который принял участие, - это большой плюс и стимул для того, что бы в конкурсе участие принимали все больше и больше коллективов».

Самой креативной стала сырная ёлка, созданная руками молодых инженеров. Раскрывать тайну изготовления символов года, густо населяющих сказочное дерево, не стали – арт-объект, как и работы на заводе, засекречен.

Светлана Платова и Людмила Волыка, инженеры-технологи цеха № 9 СРЗ «Нерпа»: «Мы хоть и большие, но верим в сказку, нам хочется воплощения сказочных мыслей и идей, быть в окружении всего этого. Создать новогоднее настроение для себя и своих сослуживцев».

Не менее сказочная и волшебная ёлка выросла в фойе инженерного центра. Почти все украшения на ней можно съесть. Вдохновлялись создатели сказочного уголка всё тем же символом наступающего года, ведь у каждой мышки должно быть своё укромное местечко.

Елена Глухова, инженер-конструктор-технолог инженерного центра СРЗ «Нерпа»: «Идея всего была в том, чтобы сделать норку, в которой живёт чудеснейшая мышка, запасшая себе на зиму припасов, украсив ими ёлку «.

Коллектив энергопроизводства свою подготовку к конкурсу начал ещё в октябре. Девушки решили охватить разом все номинации, за что заслуженно получили гран-при.

Мария Панфилова, инженер-конструктор-технолог энергопроизводства СРЗ «Нерпа»: «Мы участвовали в конкурсе ради интереса, ради поднятия новогоднего настроения коллектива. Мы очень рады, что нас оценили. Самое главное, не победа, а участие».

Всех участников наградили дипломами. А коллективам-победителям вручили сертификаты на покупку электроники.