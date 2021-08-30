На «Нерпе» завершаются рабочие будни у студентов-практикантов и школьников

Впереди школа, колледж или университет, позади – масса впечатлений и ценный опыт. А главное, первая зарплата.

Студент Астраханского государственного технического университета Дмитрий Малышкин приехал на «Нерпу» постигать токарное дело. На снежногорском предприятии парень проходит производственную практику, занимает должность ученика токаря. После получения диплома Дима станет инженером-кораблестроителем, а пока самостоятельно создаёт детали, которыми, возможно, будут скреплять части судов и лодок.

Дмитрий Малышкин, студент-практикант: «Непросто целый день стоять за станком. Но интересно. Успокаивает. Бывают сложные детали».

Родителя Димы трудятся в цехах судоремонтного предприятия. У парня полный рабочий день и даже заработная плата. Небольшая, но это только начало, уверяют коллеги постарше и поопытнее. Например, Александра тоже проходила на заводе практику, отлично зарекомендовала себя как специалист. Поэтому сразу, после окончания учебного заведения, девушку пригласили занять полноценное место в рядах сотрудников «Нерпы». Саша отработала уже год.

Александра Калоева, техник-технолог инженерного центра СРЗ «Нерпа»: «До сих пор сложновато, потому что здесь очень много маленьких нюансов, которые, как мне кажется, через пять лет я буду не знать или могу забыть. Но всё время что-то новое, что-то интересное».

Школьников на летний период «Нерпа» берёт в качестве подсобных рабочих. Для многих – это пропуск во взрослую жизнь, ребята получат первые записи в трудовую книжку.

Игорь Коротков, студент: «Мы облагораживаем территорию: копаем землю, убираем траву, красим заборы».

Пока Игорь приводит в порядок дорожки и палисадники предприятия. Но уже в следующем году он вернётся на завод как практикант - молодой человек учится на фрезеровщика в Мурманском колледже. Возможно, «Нерпа» приобретёт в его лице ценного работника.

Сложных задач молодёжи наставники не дают, ещё наработаются, смеются заводчане. Однако каждый день подросткам всё же приходится вести бой со своими слабостями

Олег Ветштейн, производственный мастер первой группы цеха №4 СРЗ «Нерпа»: «Любая работа дисциплинирует и даёт какие-то знания. Школьный и молодёжный возраст – это период, когда появляются свои ценности. Работа руками позволяет посмотреть на вещи с другой стороны».

Секретов, на что пойдут собственноручно заработанные деньги, молодые люди раскрывать не стали. Цель, скорее была, провести лето с пользой, подчеркнули подростки, повзрослеть морально и научится чему-то новому.