На несколько дней Мурманск превратился в эпицентр высокой классической музыки

В Мурманской областной филармонии проходит фестиваль «Диалог поколений», который возглавляет народный артист России Денис Мацуев. Маэстро не только сам вышел на сцену, но и привёз в Заполярье настоящих звезд и юные дарования.

Мурманская публика встречает Дениса Мацуева. Главная интрига фестиваля «Диалог поколений» - эксперимент. В этом году зрителей искушали уникальным жанром - симфоджазом. Знакомые произведения Чайковского, Листа и Рахманинова зазвучали по-новому, благодаря неожиданным инструментальным сочетаниям.

По мнению художественного руководителя фестиваля, прелесть любого джазового концерта - это звучание здесь и сейчас, повторить которое невозможно.

Денис Мацуев, народный артист РФ, президент фонда «Новые имена»: «Импровизация подразумевает спонтанность, в этом и есть интрига, эксклюзив этой программы. Мы исполним для нашей любимой мурманской публики произведения в новом жанре. Джаз в нашем исполнении — это совершенно иной стиль».

На сцене филармонии собрался ансамбль виртуозов: контрабас, ударные, валторна, флейта, саксофон и даже мандолина с виолончелью. Особый восторг вызвало появление Аркадия Шилклопера. Он подарил мурманчанам возможность услышать джаз в исполнении уникального инструмента - альпийского рога.

Аркадий Шилклопер, российский музыкант, композитор, почётный член Международного общества валторнистов: «Сегодня каждый зритель - и стар, и млад получит удовольствие. Своей музыкой мы рассказываем разные истории, которые бывают полярными, но у них есть общая драматургия».

Украшением вечера стала солистка Национального академического оркестра народных инструментов России Екатерина Мочалова. Она творила чудеса на домре и мандолине, доказав, что народные инструменты могут звучать современно и джазово.

Екатерина Мочалова, солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова: «Казалось бы, где домбра и джаз? Но она добавляет виртуозность, мы преломляем и классические, и народные темы в джазовой интерпретации. И это единение несовместимого. Я очень рада, что мой инструмент звучи с этой сцены».

По признанию зрителей, каждый номер программы становился откровением. Но когда на сцене появлялся виолончелист Борислав Струлев, зал буквально замирал.

Фестиваль «Диалог поколений» в Мурманске продлился три дня. Но северяне уже с нетерпением ожидают очередного визита и новых неожиданных выступлений.