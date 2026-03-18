На несколько дней Мурманск превратился в эпицентр высокой классической музыки
На несколько дней Мурманск превратился в эпицентр высокой классической музыки

В Мурманской областной филармонии проходит фестиваль «Диалог поколений», который возглавляет народный артист России Денис Мацуев. Маэстро не только сам вышел на сцену, но и привёз в Заполярье настоящих звезд и юные дарования.

Мурманская публика встречает Дениса Мацуева. Главная интрига фестиваля «Диалог поколений» - эксперимент. В этом году зрителей искушали уникальным жанром - симфоджазом. Знакомые произведения Чайковского, Листа и Рахманинова зазвучали по-новому, благодаря неожиданным инструментальным сочетаниям.

По мнению художественного руководителя фестиваля, прелесть любого джазового концерта - это звучание здесь и сейчас, повторить которое невозможно.

Денис Мацуев, народный артист РФ, президент фонда «Новые имена»: «Импровизация подразумевает спонтанность, в этом и есть интрига, эксклюзив этой программы. Мы исполним для нашей любимой мурманской публики произведения в новом жанре. Джаз в нашем исполнении — это совершенно иной стиль».

На сцене филармонии собрался ансамбль виртуозов: контрабас, ударные, валторна, флейта, саксофон и даже мандолина с виолончелью. Особый восторг вызвало появление Аркадия Шилклопера. Он подарил мурманчанам возможность услышать джаз в исполнении уникального инструмента - альпийского рога.

Аркадий Шилклопер, российский музыкант, композитор, почётный член Международного общества валторнистов: «Сегодня каждый зритель - и стар, и млад получит удовольствие. Своей музыкой мы рассказываем разные истории, которые бывают полярными, но у них есть общая драматургия».

Украшением вечера стала солистка Национального академического оркестра народных инструментов России Екатерина Мочалова. Она творила чудеса на домре и мандолине, доказав, что народные инструменты могут звучать современно и джазово.

Екатерина Мочалова, солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова: «Казалось бы, где домбра и джаз? Но она добавляет виртуозность, мы преломляем и классические, и народные темы в джазовой интерпретации. И это единение несовместимого. Я очень рада, что мой инструмент звучи с этой сцены».

По признанию зрителей, каждый номер программы становился откровением. Но когда на сцене появлялся виолончелист Борислав Струлев, зал буквально замирал.

Фестиваль «Диалог поколений» в Мурманске продлился три дня. Но северяне уже с нетерпением ожидают очередного визита и новых неожиданных выступлений.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
-PRO Деньги (16+)Мужчин, готовых к переезду ради высокооплачиваемой работы, за 2 года стало меньше-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,51 рубля, доллар вырос почти 1,22 рубля-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: из-за снегопадов количество сообщений северян на прошедшей неделе выросло на 67%-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
