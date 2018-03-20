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День за днём с «Арктик-ТВ»20.03.18 19:30

На ноль сделать ничего нельзя!

Март в этом году выдался тёплым и снежным, а значит  и коммунальных проблем у жителей Мурманска стало больше. Во многих домах горожан начинают течь крыши.

Например, жильцы дома № 26 по улице Александрова узнали о приходе весны довольно необычным способом. В их подъезд без галош и зонтика теперь  не зайти: с пятого по первый этаж текут ручьи. Кровля давно нуждается в капитальном ремонте, поэтому во всех своих бедах собственники квартир обвиняют управляющую компанию.

- Мне хотелось бы, чтобы, когда я приходила домой, было все спокойно и нормально, а для этого нужно немого, чтобы другие люди выполняли свою работу качественно и достойно, - справедливо говорит Наталья Носонова, мурманчанка. - Тогда мы будем жить хорошо. А сейчас я захожу в подъезд, а тут идёт дождь.

В помещениях ощущается стойкий запах штукатурки, от постоянной   сырости портиться мебель и появляется грибок. Жить здесь становится не просто неприятно, но и небезопасно.

- Я позвонила в ЖЭУ, где мне сказали, чтобы я  не включала свет, - делится своими бедами Татьяна Карачева.

В управляющей компании  нам показали документы, согласно которым собственники оплачивают работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, однако в строке за текущий ремонт сумма оплаты не предусмотрена.

- Нужно понимать одну вещь, управляющая организация осуществляет работу в рамках договора управления. Этим документом в данном конкретном случае предусмотрено, что все собственники этого дома платят ноль рублей - зеро, в договоре ноль, на ноль сделать ничего нельзя! – доходчиво пояснил журналистам «Арктик-ТВ» Дмитрий Афиногенов, представитель управляющей компании «Севжилсервис».

По мнению представителей коммунальной организации, жильцам сначала следует  провести общее собрание и договориться о сумме, которая  и пойдёт на работы по текущему ремонту. Тогда специалисты обещают вовремя починить крышу, а это поможет предотвратить такой сезонный потоп.

 

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