На Нордической выставке» реализуются остатки коллекций верхней одежды с закрывшихся норвежских и европейских магазинов

На заключительной неделе в Оленегорске проходит «Нордическая выставка» одежды, которая реализует остатки коллекций верхней одежды с закрывшихся норвежских и европейских магазинов.

Компания «Орсо Групп» выкупила весь товарный остаток и распродаёт его по всем регионам страны с большой выгодой. Выставка продлится по 16 июня включительно.

По словам экспертов, санкциями недружественные страны, среди которых с прошлого года и Норвегия, нанесли ущерб прежде всего себе. Так в России, например, из-за закрытия брендовых магазинов осталась огромная партия высококачественного товара. Этот остаток теперь распродаётся по всей стране на «Нордических выставках».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток в закрывшихся магазинах в Санкт Петербурге и распродаёт весь товарный остаток со скидками от 40 до 70 процентов. У нас представлены канадские, финские «Аляски», скандинавские пуховики, облегчённые дублёнки. Но большой акцент мы делаем именно на демисезон и лето. Это кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки Размерный ряд от 40-го до 74-го размера включительно.

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию кожаные модели от компании «Санши». Данные модели выполнены из натуральной телячьей кожи, она обработана полифит-маслами. Идеально подходит на демисезон – весна и осень, а также и на лето. Из преимуществ - у данной модели затяжной пояс, он на кунисках, его можно подтянуть. Цветовая палитра представлена в разных цветах».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо мне всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Потом, оно лёгкое. Это два. И третье - это цвет. Цвет такой необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

По 16 июня включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена на центральной площади в Оленегорске по адресу: Ленинградский проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур». Ориентир - воздушные шары).

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