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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.09.24 19:30

На «Норвежской выставке» можно найти вещи из Норвегии, Финляндии, Канады, Италии и Греции с большими скидками

Только на этой неделе - до 8 сентября включительно - одновременно в четырёх городах: в Мурманске, Североморске, Мурмашах и Коле работают норвежские выставки-продажи одежды, где представлены зимние и осенние коллекции, привезённые из закрывшихся магазинов европейских брендов.

«Норвежская выставка» от «Орсо Групп» - уникальный проект, на котором представлена одежда из закрывшихся в Санкт-Петербурге иностранных магазинов. На экспозиции можно найти вещи из Норвегии, Финляндии, Канады, Италии и Греции с большими скидками. Теперь у жителей Крайнего Севера есть возможность купить качественные зарубежные вещи по доступной цене.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие европейские компании покинули российский рынок, а весь остаток ассортимента у них завис в России. Вывезти его из страны невозможно, товарооборот между странами закрыт, хранить на складах очень дорого, утилизировать бессмысленно. Единственный выход - продать его хоть за какие-нибудь деньги. Поэтому на таких выставках можно приобрести этот остаток со скидками до 70%».

Скандинавские производители знают толк в изготовлении качественной зимней и демисезонной одежды. Влажный климат, обильные снегопады, низкие температуры – всё это факторы, которые влияют на выпуск высококлассной продукции. Главный секрет такой одежды – это мембранная ткань, которая, благодаря своей особой структуре, обладает водоотталкивающими или ветрозащитными свойствами и, в то же время пропускает через себя водяной пар.

Дарья, менеджер «Норвежской выставки: «Я хочу показать вам норвежскую куртку от компании «Бьерн Ларсен». Эта модель выполняется полностью из мембранной ткани, которая, смотрите, полностью отталкивает от себя воду и грязь, не продувается. Она стирается легко в машинке. Наполнителем служит ей дюпонт- сарона - это кукурузные волокна, они основаны на искусственно выращенных экологичных материалах. Легко подойдёт под любой вид одежды: под джинсы, брюки, штаны. Самое главное, практичная».

Более 300 мужских и женских моделей до 74-го размера: канадские парки и норвежские «Аляски», итальянские кожаные куртки, в том числе премиум сегмента, двусторонние дублёнки греческого производства из натурального меха.

Елена, покупатель: «Купила пуховик. Бежала миом с автобуса, приехала, как говорится, из Мончегорска. Забежала, посмотрела, мне очень понравилось здесь европейское качество, хороший бренд. Цветовое решение нашла светленькое. Мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

По 8 сентября включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными  скидками до 70% будет представлена в четырёх городах - в Мурманске по адресу: проспект Ленина, 47 (1-й этаж, бывшее помещение «Сбербанка», сразу за остановкой общественного транспорта) и в Североморске на улице Советская, 29 (напротив торгового центра «Лев»). В Мурмашах по адресу: улица Советская, 11. И в Коле - на Советском проспекте, 26а (торговый центр «Советский». Ориентир - воздушные шары).

 

 

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