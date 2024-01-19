На «Норвежской выставке» не забыли и про весну-осень

По примерным подсчётам, 2/3 норвежских компаний верхней одежды ушло с российского рынка. Это бренды «Bjorn Larsen», «Luhta», «Gelasina» и другие. Однако в Мурманске и Североморске до 21 января включительно ещё есть возможность северянам приобрести вещи из этих коллекций на «Норвежских выставках».

После февраля 2022 года ситуация на российском рынке изменилась, многие западные компании его покинули, в том числе производители из стран Скандинавии - наиболее близкого региона Мурманской области.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Полгода назад Россия признала Норвегию недружественной страной. В связи с этим двенадцать норвежских магазинов «Бьерн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товар не вывезти, а на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому его надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Наша компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и сейчас распродает его со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские финские пуховики, облегченные дублёнки. Также не забываем мы и про демисезон. Будет большое поступление на весну-осень. Это кожаные куртки, плащи, демисезонные пальто. Весь ассортимент представлен по ценам в два-три раза ниже, чем было в магазинах».

Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» качества от компании «Бьерн Ларсон». Она предназначена для экстремальной низкой температуры до -50, -40 градусов. «Аляска» идёт средней длины – чуть ниже колена, но при этом всё прикрывает. Снаружи материал-мембрана, он не промокает и не продувается. Также у неё внутри климат-контроль, за счёт этого на улице в куртке не холодно, а в помещении - не жарко».

Одежду бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group». Товара становится все меньше, модели норвежского производителя раскупают прямо на глазах.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба - тёплые, красивые и удобные. Всё просто хорошо».

«Норвежская выставка» работает на этой неделе по 21 января включительно с 10 до 20 часов в двух городах. В ЗАТО г. Североморск по адресу: улица Советская, 12; в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (в торговом центре «Форум», справа от отдела «Мои документы») и на улице Карла Либкнехта, 19/15 (ориентир - воздушные шары).

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