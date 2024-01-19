На «Норвежской выставке» не забыли и про весну-осень
После февраля 2022 года ситуация на российском рынке изменилась, многие западные компании его покинули, в том числе производители из стран Скандинавии - наиболее близкого региона Мурманской области.
Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Полгода назад Россия признала Норвегию недружественной страной. В связи с этим двенадцать норвежских магазинов «Бьерн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товар не вывезти, а на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому его надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Наша компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и сейчас распродает его со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские финские пуховики, облегченные дублёнки. Также не забываем мы и про демисезон. Будет большое поступление на весну-осень. Это кожаные куртки, плащи, демисезонные пальто. Весь ассортимент представлен по ценам в два-три раза ниже, чем было в магазинах».
Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» качества от компании «Бьерн Ларсон». Она предназначена для экстремальной низкой температуры до -50, -40 градусов. «Аляска» идёт средней длины – чуть ниже колена, но при этом всё прикрывает. Снаружи материал-мембрана, он не промокает и не продувается. Также у неё внутри климат-контроль, за счёт этого на улице в куртке не холодно, а в помещении - не жарко».
Одежду бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group». Товара становится все меньше, модели норвежского производителя раскупают прямо на глазах.
Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба - тёплые, красивые и удобные. Всё просто хорошо».
«Норвежская выставка» работает на этой неделе по 21 января включительно с 10 до 20 часов в двух городах. В ЗАТО г. Североморск по адресу: улица Советская, 12; в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (в торговом центре «Форум», справа от отдела «Мои документы») и на улице Карла Либкнехта, 19/15 (ориентир - воздушные шары).
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