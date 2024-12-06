На «Норвежской выставке» у мурманчан есть уникальная возможность приобрести технологичную и качественную одежду

На фоне роста курса доллара и евро ожидается подорожание многих товаров, в том числе верхней одежды. Купить её по старым ценам можно на «Норвежской выставке».

Делать крупные покупки лучше сейчас, советуют эксперты, особенно те, которые планировали давно, но по разным причинам откладывали. Ведь ценны в будущем вырастут. Например, для тех, кто хочет приобрести качественную фирменную «Аляску», есть уникальная возможность купить её на «Норвежской выставке» в Мурманске.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие европейские компании покинули российский рынок, а весь остаток ассортимента остался в России. Вывезти его из страны сейчас невозможно, хранить или утилизировать - очень дорого. Им ничего не оставалось делать, как распродать его здесь со скидкой до 70 процентов. И на этой неделе у мурманчан, есть уникальная возможность приобрести технологичную и качественную одежду».

Такая идеально подойдёт для повседневного использования, для зимних видов спорта, рыбалки и активного отдыха. На выставке представлено свыше 200 моделей верхней одежды: ветровки, кожаные куртки, пуховики, «Аляски», дублёнки, шубы и парки. Есть экземпляры, предназначенные для температур до минус 50 градусов.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «На выставке представлены настоящие облегченные финские «Аляски». Они очень лёгкие, они дышащие, они с системой климат-контроля: в минус пять градусов в ней нежарко, она дышит, но выдерживает такая «Аляска» до минус 35 градусов, можно в ней ходить, одев на футболку. Сверху идёт мембрана, которая не пропускает влагу, она абсолютно не промокает и не продувается ветром. Такую куртку можно постирать в стиральной машинке, она не скатывается, не мигрирует и не сбивается. Остаётся абсолютно новой после стирки, в таком виде как вы её и купили».

По 8 декабря включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске: на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж, бывшее помещение «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и на 2-ом этаже торгового центра «Солнечный» по адресу: улица Скальная, 31 (ориентир - воздушные шары).

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