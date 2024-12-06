На «Норвежской выставке» у мурманчан есть уникальная возможность приобрести технологичную и качественную одежду
Делать крупные покупки лучше сейчас, советуют эксперты, особенно те, которые планировали давно, но по разным причинам откладывали. Ведь ценны в будущем вырастут. Например, для тех, кто хочет приобрести качественную фирменную «Аляску», есть уникальная возможность купить её на «Норвежской выставке» в Мурманске.
Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие европейские компании покинули российский рынок, а весь остаток ассортимента остался в России. Вывезти его из страны сейчас невозможно, хранить или утилизировать - очень дорого. Им ничего не оставалось делать, как распродать его здесь со скидкой до 70 процентов. И на этой неделе у мурманчан, есть уникальная возможность приобрести технологичную и качественную одежду».
Такая идеально подойдёт для повседневного использования, для зимних видов спорта, рыбалки и активного отдыха. На выставке представлено свыше 200 моделей верхней одежды: ветровки, кожаные куртки, пуховики, «Аляски», дублёнки, шубы и парки. Есть экземпляры, предназначенные для температур до минус 50 градусов.
Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «На выставке представлены настоящие облегченные финские «Аляски». Они очень лёгкие, они дышащие, они с системой климат-контроля: в минус пять градусов в ней нежарко, она дышит, но выдерживает такая «Аляска» до минус 35 градусов, можно в ней ходить, одев на футболку. Сверху идёт мембрана, которая не пропускает влагу, она абсолютно не промокает и не продувается ветром. Такую куртку можно постирать в стиральной машинке, она не скатывается, не мигрирует и не сбивается. Остаётся абсолютно новой после стирки, в таком виде как вы её и купили».
По 8 декабря включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске: на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж, бывшее помещение «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и на 2-ом этаже торгового центра «Солнечный» по адресу: улица Скальная, 31 (ориентир - воздушные шары).
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