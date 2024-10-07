На «Норвежской выставке» в коллекции верхней одежды использованы лучшие в индустрии материалы, которые выдерживают экстремальные погодные условия

Скандинавская ходьба, чем она полезна? А как одеваться для такого вида спорта, чтобы тренировка была эффективной? Ответы на эти вопросы и полезные советы дают представители «Норвежской выставки».

Сегодня всё большую популярность завоевывает такой вид физической активности как скандинавская ходьба. Её вне зимнего сезона или при отсутствии снега практикуют в качестве тренировок и лыжники.

Польза таких нагрузок, как отмечают специалисты, полезна для здоровья людей с самым разным уровнем физической подготовки. Немаловажную роль в пользе этого спорта играет и верхняя одежда. А скандинавские производители верхней одежды знают толк в изготовлении качественных зимних и демисезонных вещей. Они учитывают влажный климат, обильные снегопады и низкие температуры. При пошиве представленных на «Норвежской выставке» коллекций использованы лучшие в индустрии материалы, которые выдерживают экстремальные погодные условия, например температуру воздуха до минус 50 градусов, а также стильная и прочная фурнитура, которая гарантирует не только удобство в использовании, но и долговечность.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится: ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

На ярмарке представлен широкий выбор моделей как в классическом, так и в спортивном стилях. Цветовая гамма тоже разнообразна: от ярких красных, синих, жёлтых, зелёных оттенков до сдержанных белых, серых, чёрных. Широкий размерный ряд - до 74-го. Это позволит подобрать удобную одежду как для молодежи, так и для людей постарше.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Это норвежская парка – «Аляска» от компании бренда «Бьерн Ларсен». В ней используется высокотехнологичные материалы, такте как мембрана 10 на 10 тысяч, она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри все «Аляски» идут полностью на климат-контроле, вам будет в ней в помещении нежарко, а на улице нехолодно. Они выдерживают температуру до минус 45-50 градусов. В данной модели наполнитель биопух, дюпонт–сароны, его можно стирать в машинке при деликатном режиме - 30-40 градусов. У нас есть модели с наполнителем верблюжья шерсть и натуральный гагачий пух-перо. По окантовке капюшона идёт мех северного енота».

Только пять дней - с 9 по 13 октября включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда со скидками до 70% будет представлена в Кировске - в «Универмаге на Ленина, 8» и в Мончегорске - на центральной площади в торговом доме «Дружба» (проспект Металлургов, 34, цокольный этаж бывшее помещение «Фикс Прайс»).

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