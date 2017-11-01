На новогодние каникулы вводятся дополнительные рейсы поездов на Москву и Питер

Хорошая новость для тех, кто собирается встретить новогодние праздники вдали от дома. Федеральная пассажирская компания введёт 50 дополнительных рейсов поездов дальнего следования, в том числе из столицы Заполярья в Москву и в обратном направлении.

Наплыв пассажиров ожидается 29 и 30 декабря, а наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придётся на 7 и 8 января уже нового – 2018 года.

Расписание поездов из Мурманска уже появилось на сайте РЖД. Северяне, которые доберутся до столицы Российской Федерации, также легко смогут доехать и до других регионов – из Москвы.