День за днём с «Арктик-ТВ»01.11.17 19:30
На новогодние каникулы вводятся дополнительные рейсы поездов на Москву и Питер
Хорошая новость для тех, кто собирается встретить новогодние праздники вдали от дома. Федеральная пассажирская компания введёт 50 дополнительных рейсов поездов дальнего следования, в том числе из столицы Заполярья в Москву и в обратном направлении.
Наплыв пассажиров ожидается 29 и 30 декабря, а наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придётся на 7 и 8 января уже нового – 2018 года.
Расписание поездов из Мурманска уже появилось на сайте РЖД. Северяне, которые доберутся до столицы Российской Федерации, также легко смогут доехать и до других регионов – из Москвы.
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