На новом железнодорожном мосту через реку Кола установлены все три пролёта

При помощи автокранов в течение трёх дней специалисты установили недостающие конструкции на береговые опоры. Следующим этапом работы станет укладка железнодорожного полотна.

Скорее всего, мост и железнодорожное сообщение успеют восстановить даже раньше прогнозируемых на октябрь 2020 года сроков.

Напомним, мост на перегоне Мурманск-Выходной рухнул в воду 1 июня. По одной из версий, это произошло из-за сильного половодья. Движение пришлось экстренно организовывать по обходному пути через пгт.Мурмаши и центр города Колы. Специально для этого специалисты в кротчайшие сроки восстановили отрезок старой железной дороги в несколько километров.