В «МурманЭКСПО» Новоторжская ярмарка представила новую коллекцию шуб. Выбрать есть из чего и мужчинам и женщинам. Шубы из мутона, овчины премиум, нутрии, стриженной нутрии, лисицы, каракуля и норки. Новинки во всём: новые модели шуб, новые цвета, новые фасоны. Размеры от 42 до 60.

Новинка этого сезона - коллекция шуб из овчины премиум «Уроки французского». Шубы лёгкие, мех нежный, словно бархат. Цвета на выбор - изумруд, лиловый, синий. Каждый купит для себя шубу из мутона или нутрии. Выбирайте!

Например, красивую шубу из мутона «Камелия» вы купите за 39 тысяч 980 рублей. Особого внимания заслуживают шубы из каракуля. Каракуль - в моде. Это символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. Норка - мечта каждой женщины! Для вас на Новоторжской ярмарке новая коллекция норковых шуб. Каждая женщина купит себе шубу по своему вкусу, фигуре и достатку.

«Милые дамы, сейчас на Новоторжской ярмарке вы купите классическую норковую шубу фабричного производства до 98 тысяч рублей, - предлагает Амина Иругова, руководитель торговой бригады «Новоторжской ярмарки». - Если вы хотите новинки меховой моды, покупайте новоторжскую норку и норку премиум. Цена этих шуб от 135 тысяч рублей».

Все шубы соответствуют ГОСТам, чипированы. Гарантия до 2-х лет. Любую шубу можно купить в кредит или рассрочку.

Добро пожаловать за новой шубой на Новоторжскую ярмарку в «МурманЭКСПО» по 8 сентября включительно.

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