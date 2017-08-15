На новых детских площадках Мурманска ночами «играют» вандалы

Меньше месяца прошло со дня открытия детской игровой площадки на улице Хлобыстова. Однако она уже привлекла внимание не только детей, но и вандалов.

С тех пор как на улице Хлобыстова появилась детская площадка, в которой были установлены рампы для скейтбордистов, песочницы и скамеечки, «Аллея поколений» стала пользоваться ещё большей популярностью у жителей Ленинского округа. В этом году юных мурманчан ждал ещё один сюрприз - новая игровая площадка в космическом стиле: винтовые лестницы, трубы, горка, канат, иллюминаторы. Но, к сожалению, практически сразу же после открытия площадка пострадала от рук вандалов.

- В результате вандальных действий у игрового комплекса вырвали иллюминатор, оторвали опору, которая держит ракету, рассказывает Наталья Павлюк, заместитель директора по общим вопросам МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Наши сотрудниками ведут сейчас восстановительные работы - укрепляются все болтовые соединении, чтобы у вандалов меньше была возможность к разрушениям.

В Ленинском округе это одна из крупнейших оборудованных детских площадок, а в этом микрорайоне она считается самой лучшей. К счастью, восстановить повреждения удалось в считанные дни, а вот чтобы заменить испорченный иллюминатор, нужно обращаться к изготовителю конструкции. Но и эта проблема разрешится в ближайшее время.

Горожанам остаётся только гадать, чьих рук было дело. Мурманчанка Ирина была очень удивлена, когда во время прогулки с сыном обнаружила площадку сломанной. «Для чего, кому это нужно? Ведь это сделано для наших детей, я не понимаю такого отношения! - говорит Ирина Фурс, мурманчанка. - Я думаю, что это вандалы, потому что, зачем ломать детям площадку, на которой они играют постоянно».

Сейчас площадка отремонтирована и выглядит как новенькая. Однако мэрия Мурманска ещё раз призывает мурманчан относиться к общегородскому имуществу с уважением, не портить и не ломать игровые площадки.