На Новый год поедем в гости в Москву и Петербург

Хибинами, северным сиянием и снегом жителей Мурманск явно не удивить, поэтому Новый год многие, несмотря на пандемию, захотят провести за пределами региона, например, поехав в Москву или Санкт Петербург. Отметим, что поезда в праздники будут ходить чаще.

Компания РЖД назначит на новогодние праздники 191 дополнительный поезд на самых популярных маршрутах, в том числе из Мурманска в Москву и Санкт-Петербург.

Также предусмотрены дополнительные поезда из Ярославля в Мурманск. Наиболее пиковыми датами, скорее всего, станут 29 и 30 декабря, 8 и 9 января. В это время планируется самый высокий пассажиропоток из Мурманской области и обратно. В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств.