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День за днём с «Арктик-ТВ»30.03.18 19:30

На новый угольный терминал «Лавна» рабочие будут ездить на электричке

Министр транспорта Российской Федерации  Максим Соколов посетил Мурманскую область. В ходе рабочей поездки по региону он осмотрел стройплощадку нового угольного терминала «Лавна» на западном берегу Кольского залива, принял участие в совещании, где с главой региона Мариной Ковтун обсудил, в том числе, вопросы реконструкции мурманского аэропорта.

Министр транспорта  России Максим Соколов и губернатор Мурманской области Марина Ковтун заложили капсулу на месте будущего порта «Лавна». Напомним, строительство комплекса ведётся на западном берегу Кольского залива. Проект нового угольного терминала  привлекателен для инвесторов, финансово устойчив и более эффективен, с точки зрения транспортных затрат. Он предполагает возведение перегрузочного комплекса, строительство железнодорожной линии. Объём инвестиций  в будущий порт составляет 24 млрд рублей, ещё 0,9 млрд рублей  - на строительство железнодорожных путей.

- Что касается стратегического партнёра, то это крупнейшая компания, трейдер угля в мировом масштабе. Основание - контракт, который она подписала, подтвердив объёмы перевозки угля, - отметил Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации. - Под такой контракт российские и зарубежные банки очень охотно открывают финансирование.

Согласно проекту, Лавна станет современным портом, оснащенным высокотехнологичным оборудованием. Уголь здесь будет перегружаться закрытым способом. Новейшее оборудование и  очистные сооружения позволят минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Полностью закрыть открытую перевалку угля пока не удастся. Но строительство нового терминала позволит её сократить. Планируется, что уже в 2020 году грузооборот терминала составит до 9 млн тонн угля, в 2021 вдвое больше - до 18 млн тонн.

- У нас строится специализированный угольный терминал. На макете видно,  что это полностью закрытый терминал. Он строится в соответствии с современными требованиями, - заверила министра Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Терминалов такого типа в России пока нет. Открытие первого ожидается в этом году на Дальнем Востоке. Глава региона заверила гостя, что неудобств жителям Кольского района новый терминал не принесёт. А министр заверил, что в рамках реализации проекта здесь появятся пригородные пассажирские электрички.

- Терминал будет специализированным, экологически чистым. Никакого ущерба для экологии Кольского района не предполагается, - ещё раз акцентировала внимание министра Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

На совещании, прошедшем в региональном правительстве с участием министра транспорта России и главы региона Марины Ковтун, обсудили и вопрос реконструкции мурманского аэропорта, в частности, его взлётно-посадочной полосы и внутренней инфраструктуры.

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MotoRin
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