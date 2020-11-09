На новый уровень выела детский сад №97 программа «Развитие образования»

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» в детском саду №97 были проведены работы по комплексной реконструкции. А самое главное для каждого родителя – это знать, что его ребёнок сыт, здоров и находится в тепле. Именно поэтому с 2017 года в Мурманске стартовала глобальная программа обновления систем тепло- и водоснабжения в школах и детских садах.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования города Мурманска: «Основная задача муниципалитета – обеспечивать комфортное проживание детей, потому что, действительно, дети здесь проводят время с 7 утра до 7 вечера, практически 12 часов. Комфорт детей в детский садах – это, конечно, одна из первых задач муниципалитета, потому что дети – это самое главное в нашей жизни».

Детский сад №97 за полувековою историю воспитал не одно поколение жителей, и, конечно, стены учреждения нуждались в реконструкции. В первую очередь, здесь заменили старые окна на стеклопакеты, следом отремонтировали инженерные сети, позже обновили покрытие полов и кафельную плитку. Качество выполненных работ оценили руководители Мурманска.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Самое главное, чтобы в детских садах тепло было всегда, независимо от того, сколько на улице».

Главный плюс новой системы теплоснабжения, установленной в детском саду, она может подстраиваться под температуру на улице. Это спасает не только от холода, но и от излишней жары в помещениях учреждения.

Галина Галыгина, заведующая детским садом №97 г. Мурманск: «Приходя в детский сад, ребёнок приобретает второй дом и, конечно, сегодня родители, выбирая дошкольное образовательное учреждение, смотрят не только на образовательные, воспитательные программы, но и, конечно, интересуются внутренним содержанием, то есть, насколько комфортно, безопасно, уютно в детском саду».

Участниками программы становятся сады областного центра, которые больше всего нуждаются в реконструкции и ремонте.