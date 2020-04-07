На объект «НОВАТЭКа» в Междуречье и так посторонних не пускали, а сейчас его будут избегать все

Посмотреть на Белокаменку теперь можно разве что с высоты птичьего полёта. Ведь от села в Кольском районе и тем более стройки «НОВАТЭКа» лучше держаться подальше. Ведь среди рабочих, а здесь трудятся около 2 тысяч человек, выявлены 22 предварительно положительных результата на коронавирус.

Такой результат был выявлен после тотального скрининга сотрудников предприятия. Все люди с подозрением госпитализированы, находятся в удовлетворительном состоянии. Проводится эпидемиологическое расследование, контактные лица также проходят тестирование.

Можно только предположить, какую статистику даст оперативный штаб по эпидобстановке на стройке по завершению всех проверок, ведь рабочие живут в бытовках и уж точно контактируют между собой, а ещё наверняка периодически ездят в Мурманск.

Введён режим карантина, принимаются необходимые меры. На территории обустроят обсерватор, рабочим будут измерять температуру, а вновь прибывших собираются сажать на двухнедельный карантин.

Но останавливать работу на стройке никто не собирается.