На объекты ЗАТО десантировалась волонтёрская помощь студенческого отряда

«Кольский десант» продолжает работу в небольших городах и посёлках Мурманской области, оказывая посильную помощь. Платой за услуги студенты считают душевные истории, человеческое общение и улыбки.

Например, «Океан свободы» провёл масштабную работу в Снежногорском Центре гражданского и патриотического воспитания молодёжи.

Студент 5 курса Мурманского арктического университета, по совместительству – учитель ОБЖ и физической культуры Владимир Подобедов, чтобы отправиться в трудовую поездку вынужден был оставить дела рутинные. Но руководство и педагогический состав поощряют миссию студенческих отрядов: помощи «Кольского десанта» ежегодно ждут в различных уголках региона. Добровольцы, в свою очередь, для себя находят пищу духовную, открывают места для многих недоступные.

Владимир Подобедов, комиссар отряда «Кольского десанта» «Океан свободы», г. Мурманск: «Есть желание помогать, беру отгулы/отпуск и еду с ребятами, товарищами, чтобы помочь и посмотреть города, в которых никогда бы сам не побывал. Например, в ЗАТО Александровск я бы не попал, если бы поехал просто попутешествовать. Поэтому время всегда найдётся, для добрых дел должно находиться всегда».

«Кольский десант» - часть Всероссийского проекта «Снежный десант», который включает в себя три студенческих отряда, выполняющие добровольческие миссии в городах и посёлках Мурманской области. В прошлом году студенты помогали с ремонтом помещений снежногорского общества инвалидов, в этом добровольческий отряд занялся уборкой Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи. Силы бросили на вывоз крупногабаритного мусора.

Артём Аристов, командир отряда «Кольского десанта» «Океан свободы», г. Мурманск: «Это новый опыт для меня. Решил познакомиться с людьми из маленьких городов, у которых есть свои истории. У них много интересных душевных историй о простом, но цепляющем».

Вдохновился теплотой мурманчан и студент из Карелии Даниил Зиновьев. Это его третье путешествие по Кольскому Заполярью в составе десанта. Он очарован местами, и, похоже, это надолго, смеется доброволец.

Даниил Зиновьев, мастер отряда «Кольского десанта» «Океан свободы», г. Петрозаводск: «Очень нравится здесь природа. Не просто горы, как кольцом в Кировске, а едешь, а кругом сопки, сопки, сопки…».

Всего отрядами в рамках трудового добровольческого сезона охвачено 12 муниципалитетов. «Океан свободы», помимо ЗАТО Александровск, также протянул руку помощи жителям ЗАТО г.Североморск, ЗАТО город Заозерск и Никеля.