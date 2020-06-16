На объездной дороге в Мурманске произошло ДТП, в котором погиб водитель

По предварительной информации, водитель автомобиля «VW» не справился с управлением и допустил наезд на разделительный барьер.

Судя по кадрам, снятым очевидцами, водитель немецкой легковушки на скорости врезался в отбойник, разделяющий магистраль. От удара машину буквально разрезало пополам, седан перевернулся. От удара водитель вылетел из салона автомобиля и разбился о металлическое ограждение.

От полученных травм он скончался ещё до приезда скорой помощи. Специалистам предстоит установить причины произошедшего.