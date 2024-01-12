На обновленном стадионе «Юность» начались первые тренировки в этом году

Городские власти проверили качество ремонта и понаблюдали за занятиями на льду.

На обновленном стадионе «Юность» в Мурманске уже во всю тренируются хоккеисты. Это конечно не крытый каток, но, по мнению специалистов, очень достойная для развития спортивных навыков площадка.

Галина Полякова, директор спортивной школы №6 г. Мурманска: «До реконструкции здесь было обыкновенное грунтовое поле, были низкие опоры освещения. Начали реконструкцию впервые за многие годы стадиона «Юность», сейчас вы его видите какой он у нас стал. Здесь освещение, мне кажется, это самое лучшее освещение в городе. У нас замечательное будет футбольное поле весной и летом».

Мастера выровняли поле, которое находилось под уклоном, установили систему дренажа, проложили беговые дорожки, которые упрощают тренировочный процесс.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Стадион стал всесезонным: зимой занимается наша спортшкола №6, плюс в свободное время от тренировочного процесса мы организовываем здесь массовые катания, а летом, после тог, как погодные условия позволят, здесь будут заниматься футболисты».

В прошлом году ремонтные работы также вели на территории городского спорткомплекса «Авангард», где обустроили современное футбольное поле.

Учреждение динамично развивается, стараясь перенимать лучший опыт, а на «Юности» есть на что посмотреть.

Сергей Тян, директор спортивного комплекса «Авангард»: «Это стадионище! Это только на зависть всем, нашему городу очень повезло. Будем стараться, чтобы на «Авангарде» тоже такая точка притяжения была».

Однако, реконструкция стадиона в дальней Первомайке ещё не завершена. На территории «Юности» также планируют установить ангар для ледовых комбайнов и трибуны для зрителей.