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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.05.25 19:30

На общегородскую уборку вышли более 640 жителей города-героя

В первых числах мая по всей России традиционно проводятся субботники. Для поддержания чистоты и порядка в городе-герое Мурманске на улицы вышли и неравнодушные горожане.

С коллегами, семьями, с друзьями и товарищами. Для большинства людей майские субботники – это традиция. Жителям современной России и постсоветского пространства они хорошо знакомы. Каждый май люди продолжают выходить на уборку городов от мусора, накопившегося за долгую зиму. 

Весенние субботники – это не только возможность сделать город чище, но и способ объединить людей, укрепить соседские связи. В Мурманске, конечно, до настоящей весны ещё далеко. Климатические причуды Севера с метелями и температурными качелями привели к образованию толстой корки льда. Одно из решений, чтобы помочь снегу и льду быстрее растаять, это разворошить оставшиеся сугробы.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Вы знаете, этой зимой у нас выпало почти две климатические нормы снега. … Нам надо сообща сделать город чуточку лучше».

Каждому неравнодушному мурманчанину, захотевшему принять участие в уборке, выдавали необходимый инвентарь: лопаты, мётлы, перчатки и мешки для мусора. На общегородскую уборку вышли более 640 жителей города-героя. Мурманчане собрали почти 13 кубометров мусора. Следующий субботник намечен на 7 мая.

Активные мурманчане могут участвовать в улучшении своего города далеко не только на субботниках. Каждый житель старше 14 лет имеет право проголосовать за проекты благоустройства на платформе 51.gorodsreda.ru.

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