На очередном заседании Совета депутатов города Мурманска рассмотрели 20 вопросов

Но первым и ключевым к обсуждению стал отчёт Контрольно-счётной палаты города о работе в 2025 году.

В минувшем году Контрольно-счётная палата провела 38 проверок и экспертно-аналитических мероприятий на 126 объектах. Проверки коснулись должностных лиц, бюджетных учреждений и организаций, которые получают муниципальные льготы.

Благодаря этим мероприятиям в городской бюджет удалось вернуть свыше 37 миллионов рублей. Стоит отметить, что Контрольно-счётная палата не ограничивается лишь надзорными функциями. Её специалисты также разрабатывают и предоставляют рекомендации по устранению обнаруженных недостатков и улучшению рабочих процессов. Это помогает снизить количество нарушений и уменьшить риски нецелевого расходования средств.

Два вопроса на заседании были посвящены созданию и установке в городе мемориальных объектов советскому исследователю Арктики Ивану Папанину и Герою России Роману Манкевичу.

Светлана Некрасова, заведующая детским садом №18, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «История в городе Мурманске живёт. В честь Романа установлена памятная доска на школе, а наш проект предусматривает установку мемориальной доски на фасаде дома, где он провёл детство».

Кроме того, депутаты обсудили межмуниципальное сотрудничество между Мурманском и Псковом. Такое социальное партнёрство позволит обмениваться опытом в образовательных проектах для школьников и студентов и содействовать развитию бизнеса и туризма.

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
