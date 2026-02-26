На очередном заседании Совета депутатов города Мурманска рассмотрели 20 вопросов

Но первым и ключевым к обсуждению стал отчёт Контрольно-счётной палаты города о работе в 2025 году.

В минувшем году Контрольно-счётная палата провела 38 проверок и экспертно-аналитических мероприятий на 126 объектах. Проверки коснулись должностных лиц, бюджетных учреждений и организаций, которые получают муниципальные льготы.

Благодаря этим мероприятиям в городской бюджет удалось вернуть свыше 37 миллионов рублей. Стоит отметить, что Контрольно-счётная палата не ограничивается лишь надзорными функциями. Её специалисты также разрабатывают и предоставляют рекомендации по устранению обнаруженных недостатков и улучшению рабочих процессов. Это помогает снизить количество нарушений и уменьшить риски нецелевого расходования средств.

Два вопроса на заседании были посвящены созданию и установке в городе мемориальных объектов советскому исследователю Арктики Ивану Папанину и Герою России Роману Манкевичу.

Светлана Некрасова, заведующая детским садом №18, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «История в городе Мурманске живёт. В честь Романа установлена памятная доска на школе, а наш проект предусматривает установку мемориальной доски на фасаде дома, где он провёл детство».

Кроме того, депутаты обсудили межмуниципальное сотрудничество между Мурманском и Псковом. Такое социальное партнёрство позволит обмениваться опытом в образовательных проектах для школьников и студентов и содействовать развитию бизнеса и туризма.