На одном из Мурманских рынков военные следователи обнаружили нескольких уклонистов от воинского учёта

Выявленных лиц, а это, как отмечают представители ведомства, новые граждане России, направили в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, офицеры проведи разъяснительную работу среди населения, информируя их о необходимости постановки на воинский учёт, а также преимуществах и льготах, предоставляемых военнослужащим по контракту в случае поступления на службу.