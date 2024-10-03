День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.24 19:30
На одном из Мурманских рынков военные следователи обнаружили нескольких уклонистов от воинского учёта
Выявленных лиц, а это, как отмечают представители ведомства, новые граждане России, направили в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства.
Кроме того, офицеры проведи разъяснительную работу среди населения, информируя их о необходимости постановки на воинский учёт, а также преимуществах и льготах, предоставляемых военнослужащим по контракту в случае поступления на службу.
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