День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.08.24 19:30
На официальном сайте выставки-форума «Россия» запущен онлайн-маршрут по регионам Арктики
«Он рекомендован всем, кто хочет погрузиться в культуру и традиции самых отдалённых регионов нашей страны и познакомиться с их достижениями», — отмечают организаторы экскурсии.
Благодаря экспозиции можно ознакомиться с промышленными достижениями и главными символами арктических регионов, узнать об экологической ответственности за сохранность природы Арктики и многое другое.
Международная выставка-форум «Россия» завершила свою работу в июле этого года. Её посетили более 18,5 млн человек. Наследие выставки-форума сохранят в одноименном Национальном центре.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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