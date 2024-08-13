На официальном сайте выставки-форума «Россия» запущен онлайн-маршрут по регионам Арктики

«Он рекомендован всем, кто хочет погрузиться в культуру и традиции самых отдалённых регионов нашей страны и познакомиться с их достижениями», — отмечают организаторы экскурсии.

Благодаря экспозиции можно ознакомиться с промышленными достижениями и главными символами арктических регионов, узнать об экологической ответственности за сохранность природы Арктики и многое другое.

Международная выставка-форум «Россия» завершила свою работу в июле этого года. Её посетили более 18,5 млн человек. Наследие выставки-форума сохранят в одноименном Национальном центре.