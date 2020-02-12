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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.02.20 19:30

На опасную народную тропу вышли журналисты «Арктик-ТВ»

В Мурманске заметно потеплело. На дорогах лужи, на тротуарах гололедица, иногда дворники просто не успевают посыпать их песком. Северяне чаще говорят о травмах. Но нередко рискам получить серьёзные увечья и даже погибнуть, мы подвергаем себя сами.

Обильные снегопады и температурные качели этих недель привели к гололеду и обильной снежной каше на дорогах, передвижения по обледенелым улицам травмоопасно, а по запрещенным для этого местам – прямая угроза жизни. 

Подняться по дороге в сторону восьмой проходной рыбного порта  – настоящий квест, но делать этого и не нужно. Здесь железнодорожные пути, поэтому проход воспрещён. Но многие люди, работающие в окрестных организациях, утром и вечером толпами переходят здесь пути, рискуя собственными жизнями.

Этот несанкционированный переход от улицы Шмидта в сторону рыбного порта опасен во все времена года - попасть под поезд проще простого.

Олег Чичерин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Мурманского линейного отдела МВД РФ на транспорте: «Надо учитывать, что на железной дороге свой регламент работы, поезда там частенько останавливаются или технические стоянки предусмотрены. Люди пытаются пролезть под вагонами, по переходам на вагонах перейти, что категорически запрещено и может привести к травмированию, вплоть до смертельного исхода».

Сейчас ситуация осложнена снежными навалами, образовавшимися вдоль железнодорожных путей, впрочем такие ледяные брустверы людей не останавливают.

86% травм, полученных на железной дороге, связаны с переходом путей в неположенном месте. Периодически здесь дежурят наряды полиции, которые предупреждают нарушителей об опасности.

Олег Чичерин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Мурманского линейного отдела МВД РФ на транспорте:  «На данном участке переходы запрещены. Вывешиваем плакаты. Привлекаем людей к ответственности. Но ситуация в том, что наше законодательство за первое правонарушение предусматривает предупреждение, за второе – штраф 100 рублей. То есть, для многих сумма штрафа особой разницы не играет».

А вот старенькую лестницу, ведущую к железнодорожным путям, дворник не почистил, но это не его вина. Дело в том, что её здесь и не должно быть, потому что проход по железнодорожным путям запрещён. Это опасно для жизни, но, тем не менее, люди каждый день идут здесь.

Безопасный переход путей оборудован, но нужно сделать небольшой крюк, пройтись под мостом и пройти по лестнице, которую ежедневно чистит и посыпает песком дворник.

Журналисты «Арктик-ТВ» засекли время, которое понадобилось нарушителям, которые с трудом и риском  на обледенелых горках преодолевали железнодорожные пути, и минуты, которые понадобились тем, кто пошёл в обход. Так вот, маршрут по правилам, в нынешних погодных условиях, оказался быстрее! Даже, если бы это было не так, разве стоит из-за пары минут рисковать жизнью?

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