Во время оперативного совещания Андрей Чибис указал муниципальным чиновникам на необходимость тщательного исполнения свои обязанностей по уборке городских территорий от снега. В частности, среди отстающих оказался Североморск.

Наша телекомпания давно следит за тем, как обстоят дела в столице Северного флота. Люди там регулярно обращают внимание на плохую работу коммунальных служб. Проще говоря, в Североморске плохо чистят город от снега: трапы зимой были занесены, дороги и тротуары не всегда оперативно убирали.

Например, в конце прошлой недели, мы опубликовали сюжет о том, как дела обстоят в центре города. Жителей такое состояние центральной аллеи огорчает. Обратил на это внимание и губернатор Мурманской области. На оперативном совещании глава региона потребовал у Олега Прасова доклада на тему уборки территорий.

Тот, в свою очередь, пожаловался на погодные условия. Однако такое объяснение губернатора не устроило. Андрей Чибис сообщил, что соответствующая позиция в отношении работы ряда глав администраций и руководителей муниципалитетов будет сформирована в течении этой недели.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Погодные условия: плюс и минус у всех. Чуть теплее, чуть холоднее в нашей области. Я к тому, что сопоставимые условия у всех муниципалитетов. Понятно, что жалобы есть везде, понятно. Но нет такого всплеска. Это значит, что есть своевременная, адекватная реакция на меняющиеся погодные условия. А Североморск, если посмотреть даже комментарии под оперативным совещанием, там зашкаливает просто».