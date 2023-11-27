На оперативном совещании главы муниципалитетов отчитывались о работе по итогам «прямой линии» губернатора

Во время оперативного совещания в региональном правительстве главы муниципалитетов дали ответы на вопросы, прозвучавшие во время недавней «прямой линии» с губернатором Андреем Чибисом.

22 ноября состоялась «прямая линия» с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в рамках которой глава региона ответил на 73 вопроса жителей Кольского Заполярья. Вопросы, оставленные в комментариях под анонсами и постами, оформлены в поручения региональным органам власти, а также муниципальным властям.

В числе первых прозвучал ответ на вопрос об установке пандуса в жилом доме в Апатитах. В настоящее время проводится работа по привлечению денежных средств из регионального бюджета и, в случае необходимости, поиска дополнительных источников.

Николай Бова, глава администрации города Апатиты: «Мы заложили деньги из городского бюджета, а также направили запрос в Министерство строительства РФ, чтобы получить разъяснения о возможности направить дополнительные средства. Также мы прорабатываем вопрос привлечения дополнительных средств из других источников».

Также в ходе «прямой линии» прозвучали вопросы о восстановлении наружного освещения на улице Маклакова и состоянии дороги на улице Баумана в Мурманске. Отвечая на поставленные вопросы, первый заместитель главы администрации города Мурманска Валентина Доцник подчеркнула, что освещение было восстановлено на следующий день после «прямой линии».

Валентина Доцник, заместитель главы администрации города Мурманска: «Наружное освещение было восстановлено 23 ноября, в нерабочем состоянии находился только один фонарь. Также на улице Маклакова были проведены работы по обработке дворовой территории противогололедными материалами. Ремонт дороги на улице Баумана выполнялся в 2019 году. Изначально работы по устранению дефектов не были выполнены подрядчиком должным образом. В настоящее время ремонт дороги полностью выполнен Управлением дорожного хозяйства. Дополнительные работы, в случае необходимости, буду проводиться в весенне-летний период».

Ещё одна мурманчанка посетовала на компанию «Звезда моряка», которая вывозила различные отходы на дворовую территорию по улице Скальной.

Валентина Доцник, заместитель главы администрации города Мурманска: «Нам удалось оказать помощь заявительнице и установить собственника автомобиля, который свозил мусор на улицу Скальная. «Звезда моряка» обязалась устранить нарушения, но свои обязательства так и не выполнила. Мы предложили заявительнице оказать помощь в подготовке искового заявления в суд».

На оперативном совещании рассмотрели вопрос реализации стратегического плана «На Севере – жить» на территории Терского района. В Терском филиале Кандалакшской ЦРБ в этом году завершим капитальный ремонт. Закуплено более 176 единиц оборудования. Идут работы по монтажу модульного ФАПа с квартирой для фельдшера в селе Кузомень. С 22 ноября текущего года запущен шаттл по маршруту Умба – Кандалакша – Мурманск и обратно. Создали молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», появился скейт-парк.

Наталия Самойленко, глава администрации Терского района: «Больше всего граждан беспокоит вопросы благоустройства».

Сегодня наша страна отмечает День морской пехоты. Именно из-за этого события глава региона не смог принять участие в оперативном совещании, так как он вместе с командующим Северным флотом Александром Моисеевым работал в Печенгском округе, где базируется 200-я мотострелковая бригада.