Послание президента, угольная пыль в Мурманске, мартовские праздники и предстоящий ремонтный сезон дорог – эти вопросы оказались сегодня в центре внимания участников оперативного совещания в региональном правительстве.

На оперативном совещании губернатор дал региональному правительствую ряд поручений по итогам послания Президента России Владимира Путина.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Президент огласил стратегические задачи и конкретный набор действий по развитию страны как минимум на ближайшие шесть лет. Так, появятся новые президентские национальные проекты: «Семья», «Молодёжь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных», а также новые нацпроекты в сфере технологического развития».

Например, более 1 триллиона рублей будет направлено на обновление больниц и поликлиник, а также на их переоснащение. В сфере образования поручено вести программу капитального ремонта детских садов; продолжить программу капитального ремонта школ; строить новые школы и детские сады; также предусмотрен капитальный ремонт общежитий вузов и университетов. В ближайшие годы будут обновлены или открыты медицинские кабинеты в школах, где это требуется.

Глава региона также отметил, что будет работать новая программа расселения аварийного жилья и продолжится обновление общественного транспорта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что в нашей области уже обновлено 88% парка общественного транспорта и теперь есть дополнительная федеральная поддержка».

Как прозвучало во время заседания, будет введена новая модель оплаты труда бюджетников: в пилотных регионах с 2025 года, а для остальных регионов – с 2026 года. Будут предоставлены субсидии на отопительное оборудование для северных территорий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень важное решение… Это принципиально важная и актуальная задача. Президент озвучил списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам – это те дополнительные ресурсы, которые пойдут на развитие наших территорий».

Глава региона отметил, что особый акцент в послании президента был сделан на поддержке семей с детьми. Так, программа маткапитала и семейная ипотека продлены до 2030 года. Заявлена новая комплексная программа по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья. Это расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это лишь малая часть обозначенных президентом в послании новых инструментов и мер поддержки по самым разным отраслям. Уже подготовлен план работ по реализации, мы с вами его подробно обсудили. Но принципиально важно, что Арктика и Мурманская область в центре внимания президента».

Обсудили участники оперативного совещания и проблему угольной пыли в Мурманске.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году её стало больше. По анализу Центра управления регионом, количество обращений по угольной пыли выросло в 15 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Большая часть обращений – порядка 70% – поступила от жителей Ленинского округа, ещё 30% – от жителей Октябрьского округа». Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области уже проводит проверку по заявленному вопросу, однако сложившаяся ситуация требует внимания и других надзорных ведомств, в том числе прокуратуры, федеральных надзорных ведомств.

Одной из тем так же стала программа событий, которые организуют в марте заполярные учреждения сферы культуры. В Международный женский день в Мурманске на улице Воровского откроется ярмарка, ставшая уже традиционной. С 8 по 17 марта жители и гости города смогут попробовать блюда арктической кухни, купить сувениры, а также стать участниками мастер-классов и праздничных гуляний. Ярмарка приурочена к одному из народных праздников – Масленице. Будут и другие значимые события.

Тимур Давлетшин, исполняющий обязанности министра культуры Мурманской области: «В марте профессиональный праздник отмечают работники культуры, поэтому будут творческие выступления коллег».

В середине марта в стране отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией. С 17 по 20 марта в Мурманской области пройдёт более 70 мероприятий – акций, митингов, концертов, лекций и выставок.

Весна – повод задуматься и над предстоящем сезоном благоустройств. Так, в Мурманской области стартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в этом год.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня на портале «Наш Север» стартовало онлайн-голосование, которое поможет выбрать дворовые территории, где в 2024 году в первую очередь будут проводиться работы по ямочному ремонту. На данный момент потребность в ямочном ремонте составляет более 145 тысяч квадратных метров».

Мария Гаврилова, заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Сделать свой выбор могут жители, зарегистрированные на территории Мурманской области в соответствующем муниципалитете, достигшие 16-летнего возраста, а также имеющие подтвержденную учётную запись на портале «Госуслуги».

Вышеупомянутые меры не отменяют проведения основных работ, которые будут выполняться в запланированные сроки.

Голосование на «Нашем Севере» проводится, чтобы привлечь местных жителей к активному участию в жизни своих населённых пунктов и определить приоритетные территории, подлежащие ямочному ремонту.