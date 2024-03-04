На оперативном совещании губернатор дал региональному правительствую ряд поручений по итогам послания Президента России
На оперативном совещании губернатор дал региональному правительствую ряд поручений по итогам послания Президента России Владимира Путина.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Президент огласил стратегические задачи и конкретный набор действий по развитию страны как минимум на ближайшие шесть лет. Так, появятся новые президентские национальные проекты: «Семья», «Молодёжь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных», а также новые нацпроекты в сфере технологического развития».
Например, более 1 триллиона рублей будет направлено на обновление больниц и поликлиник, а также на их переоснащение. В сфере образования поручено вести программу капитального ремонта детских садов; продолжить программу капитального ремонта школ; строить новые школы и детские сады; также предусмотрен капитальный ремонт общежитий вузов и университетов. В ближайшие годы будут обновлены или открыты медицинские кабинеты в школах, где это требуется.
Глава региона также отметил, что будет работать новая программа расселения аварийного жилья и продолжится обновление общественного транспорта.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что в нашей области уже обновлено 88% парка общественного транспорта и теперь есть дополнительная федеральная поддержка».
Как прозвучало во время заседания, будет введена новая модель оплаты труда бюджетников: в пилотных регионах с 2025 года, а для остальных регионов – с 2026 года. Будут предоставлены субсидии на отопительное оборудование для северных территорий.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень важное решение… Это принципиально важная и актуальная задача. Президент озвучил списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам – это те дополнительные ресурсы, которые пойдут на развитие наших территорий».
Глава региона отметил, что особый акцент в послании президента был сделан на поддержке семей с детьми. Так, программа маткапитала и семейная ипотека продлены до 2030 года. Заявлена новая комплексная программа по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья. Это расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц».
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это лишь малая часть обозначенных президентом в послании новых инструментов и мер поддержки по самым разным отраслям. Уже подготовлен план работ по реализации, мы с вами его подробно обсудили. Но принципиально важно, что Арктика и Мурманская область в центре внимания президента».
Обсудили участники оперативного совещания и проблему угольной пыли в Мурманске.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году её стало больше. По анализу Центра управления регионом, количество обращений по угольной пыли выросло в 15 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Большая часть обращений – порядка 70% – поступила от жителей Ленинского округа, ещё 30% – от жителей Октябрьского округа». Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области уже проводит проверку по заявленному вопросу, однако сложившаяся ситуация требует внимания и других надзорных ведомств, в том числе прокуратуры, федеральных надзорных ведомств.
Одной из тем так же стала программа событий, которые организуют в марте заполярные учреждения сферы культуры. В Международный женский день в Мурманске на улице Воровского откроется ярмарка, ставшая уже традиционной. С 8 по 17 марта жители и гости города смогут попробовать блюда арктической кухни, купить сувениры, а также стать участниками мастер-классов и праздничных гуляний. Ярмарка приурочена к одному из народных праздников – Масленице. Будут и другие значимые события.
Тимур Давлетшин, исполняющий обязанности министра культуры Мурманской области: «В марте профессиональный праздник отмечают работники культуры, поэтому будут творческие выступления коллег».
В середине марта в стране отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией. С 17 по 20 марта в Мурманской области пройдёт более 70 мероприятий – акций, митингов, концертов, лекций и выставок.
Весна – повод задуматься и над предстоящем сезоном благоустройств. Так, в Мурманской области стартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в этом год.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня на портале «Наш Север» стартовало онлайн-голосование, которое поможет выбрать дворовые территории, где в 2024 году в первую очередь будут проводиться работы по ямочному ремонту. На данный момент потребность в ямочном ремонте составляет более 145 тысяч квадратных метров».
Мария Гаврилова, заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Сделать свой выбор могут жители, зарегистрированные на территории Мурманской области в соответствующем муниципалитете, достигшие 16-летнего возраста, а также имеющие подтвержденную учётную запись на портале «Госуслуги».
Вышеупомянутые меры не отменяют проведения основных работ, которые будут выполняться в запланированные сроки.
Голосование на «Нашем Севере» проводится, чтобы привлечь местных жителей к активному участию в жизни своих населённых пунктов и определить приоритетные территории, подлежащие ямочному ремонту.