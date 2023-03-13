На оперативном совещании губернатор Мурманской области рассказал о новых мерах поддержки, предусмотренных для семей мобилизованных и участников СВО

Также представители регионального правительства поговорили о ходе подготовки к государственной итоговой аттестации и о проведении детской оздоровительной кампании в этом году.

Как сообщил Андрей Чибис во время оперативного совещания в правительстве, студенты из семей участников СВО и мобилизованных получат дополнительную поддержку от правительства региона. Теперь они будут питаться, жить в общежитиях и добираться до места учёбы на междугороднем транспорте бесплатно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я прошу распространить практику на бесплатное питание студентам из этих семей, которые учатся в заведениях, не являющихся областными. Кроме того, аналогичное решение принято по поводу проживания в общежитиях, компенсация за проживание будет составлять полностью сто процентов».

Кроме того, дети мобилизованных и участников СВО получат приоритет при распределении путёвок во время летней школьной оздоровительной кампании. На её проведение направят около 500 млн рублей, а поучаствуют в ней более 17000 ребят. Почти половина детей отправится на отдых в Краснодарский край, остальные отдохнут на территории Мурманской области. Для них будут организованы лагеря дневного пребывания.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я считаю, что это справедливо, объяснимо. Понятно, что для детей из этих семей будет первоочередное право на получение соответствующего отдыха. По понятным причинам, потому что их родители, отцы, сейчас защищают нашу Родину. И сами, как это в прошлые годы было, не могут организовать летний отдых. Поэтому, в первую очередь, мы будем предоставлять летний отдых именно таким детям».

Ещё одна тема - подготовка к грядущей государственной итоговой аттестации. В этом году в ней поучаствуют около 2 тысяч девятисот учеников 11-х классов. Для получения аттестата, ученикам предстоит успешно сдать экзамены по русскому языку и математике. Наряду с детьми, которые родились и выросли на территории Мурманской области, пройдут итоговую аттестацию и ребята, которые прибыли в регион из-за рубежа и из новых регионов страны.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «У них следующие особенности. Аттестат о среднем и общем образовании данным лицам будет выдаваться на основании текущей успеваемости и при выполнении следующих условий: в девятом классе в обязательном порядке они должны успешно пройти устное собеседование по русскому языку, а в одиннадцатом классе справиться с итоговым сочинением».

Как сообщил Андрей Чибис, в этом году продолжится реализация программы «Работа рядом». Это проект по временному трудоустройству, в рамках которого сезонную работу могут найти и школьники, и студенты. В этом году уже создали более тысячи трёхсот рабочих мест. Приоритет при трудоустройстве будут отдавать подросткам из семей мобилизованных и участников СВО.