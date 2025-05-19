На оперативном совещании губернатор в очередной раз обратил внимание глав муниципалитетов на ужасное состояние некоторых контейнерных площадок

- ...Это не только в Мурманске, просто это всех касается, потому что многие вещи после зимы действительно выявились, а это такое элементарно понятное - ощущение чистоты, - Андрей Чибис.