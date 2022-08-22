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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.08.22 19:30

На оперативном совещании обсудили самые актуальные темы региона: ход ремонта в учреждениях образования и необходимость ревакцинации населения

Губернаторский стартап - проект, призванный помочь предпринимателям в реализации различных проектов. В рамках первого этапа, победители конкурса в совокупности получили около 30 миллионов рублей. Сейчас начинается приём заявок на участие во втором этапе.

Губернаторский стартап - проект, призванный помочь предпринимателям в реализации различных проектов. В рамках первого этапа, победители конкурса в совокупности получили около 30 миллионов рублей. Сейчас начинается приём заявок на участие во втором этапе.

Оксана Демченко отметила, что есть ряд проектов, которым, при рассмотрении заявок, будут отдавать приоритеты.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «На реализацию проектов можно получить до 1 миллиона рублей. Самозанятые граждане вправе претендовать на поддержку до 500 тысяч рублей. И напоминаю, что по отдельным проектам, а это проекты, реализуемые в ЗАТО, проекты на создание аптечных пунктов, а также проекты для членов-участников специальной военной операции, поддержка составляет 2 миллиона рублей».

Во время совещания, представители правительства поговорили о том, как движется ремонт в школах и детских садах области в преддверии 1 сентября. Оказалось, что принять детей в срок готовы все 518 образовательных учреждений региона. В некоторых продолжаются незначительные работы, которые обучению детей никак не помешают. Большинство же школ и детских садов к Дню знаний будут полностью готовы».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «По информации, полученной министерством, администрациями муниципальных образований, по состоянию на 19 августа 2022 года все образовательные организации, подлежащие приёмке, признаны готовыми к новому учебному году».

Вспомнили и про спортивные события, которые прошли при поддержке правительства Мурманской области. Они проводились каждые выходные дни лета и за всё время позволили привлечь к активному отдыху тысячи северян.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Летний сезон у нас завершился большим семейным фестивалем «На Севере – спорт» в Долине Уюта, который проводится в области второй раз, и уверены, что будем продолжать этот фестиваль далее».

Также первый заместитель губернатора напомнила о важности ревакцинации от ковида. Несмотря на то, что на данный момент у нас в регионе обстановка стабильная, коварная болезнь может изменить это в считанные дни. Осень - сезон, когда в Мурманской области повышаются риски заболевания острыми респираторными заболеваниями. А поэтому важно планировать прививки уже сейчас.

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