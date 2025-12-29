30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской областиГострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!
На оперативном совещании особое внимание уделили вопросам обеспечения безопасности в праздничные дни

В областном правительстве провели последнее оперативное заседание в уходящем 2025 году. На повестке дня одними из ключевых были вопросы безопасности в праздничные дни, а также работа медицинских учреждений и социальных служб.

В самом начале совещания особое внимание губернатор Андрей Чибис акцентировал на теме обеспечения безопасности. Новогодние праздники обещают быть насыщенными. Гостей и жителей города ожидает более 900 мероприятий, значительная часть которых состоится на открытых пространствах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы максимально делаем так, чтобы обстановка была спокойной».

Количество посетителей предстоящих новогодних событий составит более 175 тысяч человек. Повышенное внимание к вопросу безопасности будет уделено театрализованным представлениям и гуляниям на главных площадях в новогоднюю ночь. Также охрана общественного порядка распространится на богослужения, посвящённые Рождеству в ночь с 6 на 7 января.

Артём Долгов, заместитель губернатора Мурманской области, министр региональной безопасности Мурманской области: «В целях принятия мер по обеспечению безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников вопросы по подготовке и взаимодействию заинтересованных ведомств. Помимо правоохранительных органов задействуются частные организации, реализуется комплекс практических мероприятий».

На совещании обсудили и график работы системы здравоохранения в период выходных дней. В праздники учреждения традиционно будут работать с повышенной нагрузкой. Деятельность медицинских организаций организована так, чтобы помощь была максимально доступной.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области, министр здравоохранения Мурманской области: «С 31 декабря по 11 января в поликлиниках неотложную помощь можно получить ежедневно с 9 до 15 часов кроме двух дней – 1 и 7 января. Вызывать врача можно тоже ежедневно кроме 31 декабря и 1 и 7 января. Обеспечена работа терапевтов, врачей общей практики, педиатров и специалистов, стоматологов, акушеров, гинекологов женских консультаций».

Социальные службы с 31 декабря по 11 января не ведут приём граждан, но заявления на предоставления государственных социальных услуг и мер поддержки северяне могут направить в электронном виде.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «В рамках проведения всех мероприятий по повышению эффективности в текущем году мы сформировали единые дни выплат по различным видам мер социальной поддержки единой для всей области, чтобы у людей в определенный момент уже формировалось понимание, что вот в эту дату будут проведены те или иные выплаты».

В перечень тем, волнующих жителей муниципалитетов, вошли вопросы ЖКХ, здравоохранения, обращения с отходами. Чаще всего, по статистике, мурманчане переживают за благоустройство улиц: уборку снега, неисправность освещения, а также неудовлетворительное состояние дорог.

Артём Марышев, руководитель ЦУР: «Работа с отходами – актуальная тема. Переполненные контейнеры, мусор рядом с площадками. Просьба организовать дополнительный вывоз и привести в порядок территорию вокруг площадок. Все сигналы направляются в соответствующие структуры городом и регионом».

Как прозвучало во время совещания, до февраля 2030 года в Мурманской области должны заменить 1436 единиц лифтового оборудования, так как срок их эксплуатации подходит к концу.

Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Работы по замене лифтов в регионе будут проходить поэтапно. Правительством региона утверждён пятилетний план по модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах. Краткосрочным планом от 2025 года предусмотрен капитальный ремонт лифтового оборудования в количестве 262 единиц лифтов в 128 многоквартирных домах».

В ходе оперативного совещания губернатор озвучил итоги регионального конкурса по новогоднему украшению дорожно-коммунальной техники. В нём приняли участие 13 муниципальных образований. Победителем стал Североморск. Также Андрей Чибис напомнил о других состязаниях новогоднего сезона. Например, до 15 января продолжаются конкурсы по новогоднему оформлению дворовых территорий и объектов предпринимательства. В каждом из этих направлений определят по три победителя, которые получат денежный приз в размере 1 миллиона рублей.

