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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.02.25 19:30

На оперативном совещании отменили лимит поездок по ЕСПБ и сообщили о начале работы кабинетов неотложной помощи по воскресеньям

Что с лимитом поездок по единому социальному проездному билету, как обстоят дела с уборкой снега, особенно на тротуарах в городах региона - эти темы стали главными на оперативном совещании под руководством Андрея Чибиса.

Оперативное совещание губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал с отмены лимитов на количество поездок в общественном транспорте по единому социальному проездному билету. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я понимаю желание отраслевиков поддержать наших перевозчиков - поднимая тарифы ограничить количество поездок. Но коллеги, этими поездками активно пользуются дети, которые ездят по несколько раз в день, пожилые северяне. Я посмотрел реакции и комментарии, поговорил с людьми. Поэтому мы никакие ограничения количества поездок вводить не будем».

Кроме того, губернатор поручил разобраться с причиной очередей на пополнение средств для проездного.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы переходим на Единую карту жителя, где есть возможность пополнения в дистанционном режиме. Не очень понимаю, почему жителям необходимо стоять в очередях в последние дни января, в выходные, чтобы активировать проездной. Прошу аппарат правительства, контрольный блок разобраться, поискать, все ли возможности были реализованы».

Сейчас работают несколько способов дистанционного пополнения единого социального проездного билета. Это сайт карта51.рф – платежи принимаются без комиссии по системе быстрых платежей или через мобильное приложение «Карта51». Третий способ – через «Сбербанк Онлайн». Четвертый – через «Почта Банк». Так же положить деньги на ЕСПБ можно через мобильные приложения «Фрисби» и «GorodPay».

Ещё одна новость, которой порадуются пожилые жители города-героя, в поликлиниках Мурманска кабинеты неотложной помощи начали работать по воскресеньям. Такие пункты предназначены для оказания помощи при состояниях, не угрожающих жизни, но требующих медицинского вмешательства.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Неотложная помощь оказывается, если нет угрозы жизни. В таких случаях требуется скорая, экстренная медицинская помощь. Предварительная запись доступна по телефону Единого контакт-центра. Звонить следует в день обращения. Также можно попасть в кабинет по живой очереди».

В скором времени такая возможность появится и у жителей области. Учреждения поликлинического звена в регионе завершат переход на обновленный график до конца февраля.

А вот информацию о снижении зарплат воспитателей и педагогов глава региона попросил проверить.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Не может быть никаких ситуаций, что человек работает в системе образования и стал вдруг меньше получать. Это недопустимо. До меня дошли точечные сигналы, каждый должен быть перепроверен. Это требует внимательной оценки и быстрой реакции. Прошу блок образования и весь остальной социальный блок внимательно отнестись к тому, что и как начисляется».

В сфере образования занято немало людей, но бизнесом занимается в разы больше. По результатам прошлого года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области превысило 26 тысяч. Рост числа самозанятых за минувшие 12 месяцев составило более 33%. Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Правительство Мурманской области продолжает реализовывать ряд мер поддержки представителей малого и среднего бизнеса. На эти цели было направлено 295 миллионов рублей».

Также в Мурманской области действуют иные меры поддержки. Например, предоставляются гранты на франшизы. Для предпринимателей, работающих в социально значимых сферах, предусмотрены субсидии до 600 тысяч рублей. Кроме того, активно развиваются образовательные инициативы.

К слову, у коммерческих организаций администрация Мурманска арендовала 30 дополнительных самосвалов, чтобы справиться с последствиями непогоды.

Губернатор отметил, что главам муниципалитетов нужно находиться в режиме постоянного поиска решений, если погода устраивает такие тренировки.

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