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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.10.18 19:30

На оперативном совещании подвели итоги регионального опроса «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

Чем недовольны жители Мурманской области, когда в Североморске, Печенге достоят детские садики для детей до 3х лет и смогут ли реализовать такой же проект в Александровске - эти и другие вопросы затронул первый заместитель губернатора в время оперативного совещания.

Ровно неделю назад во всех муниципалитетах региона состоялся единый день приёма граждан. Личные встречи с горожанами руководители администраций проводят уже 4 год подряд. Участники оперативного заседания подчеркнули, что с каждым годом количество желающих рассказать о проблемах растёт. Вероятнее всего, это связано с повышением уровня доверия к власти.

Больше половины вопросов было посвящено жилищно-коммунальному хозяйству. Так же северяне обеспокоены социальной сферой: работой медицинских учреждений, оказанием материальной помощи, занятостью. Далее в списке - вопросы экономического развития: благоустройство населенных пунктов, ремонт автодорог и работа пассажирского транспорта. Выяснилось, что жителей столицы Заполярья больше всего волнуют вопросы, касающиеся управляющих компаний, переселения из ветхого жилья и получения квартир из маневренного фонда.

Совсем скоро в Мурманской области вновь состоится единый день приёма граждан. Он пройдет 12 декабря, в День Конституции.

Так же на оперативном совещании подвели итоги регионального опроса «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Опрос проводился на официальном сайте правительства Мурманской области. В числе абсолютных лидеров по количеству анкет министр экономического развития назвала города Мурманск, Мончегорск и Печенгский район. Елена Тихонова подчеркнула, что до конца года необходимо усилить разъяснительную работу, чтобы получить достоверную обратную связь.

Так же обсудили и темп выполнения одного из майских указов президента: строительство дошкольных учреждений для детей до 3 лет. В Мурманской области идут строительные работы на трех таких объектах.

В Североморске и Печенгском районе работа идёт по плану и не выбивается из сметы, со дня на день начнутся торги за контракт с подрядными организациями. А вот в Александровске проект существенно подорожал в связи с проблемой возведения фундамента на сложном грунте.

Алексей Тюкавин поручил заместителю губернатора Евгению Никоре собрать совещание с участием всех заинтересованных сторон и поискать варианты снижения стоимости проекта, чтобы не превысить федеральные требования и не потерять финансирование.

Заключительной темой оперативного совещания стало подведение итогов  пятого форума «Дни инноваций», который проходил в Мурманской области с 24 по 26 октября и стал площадкой для взаимодействия представителей научного, экспертного сообщества, бизнеса и власти.

Каждое из мероприятий, прошедших в рамках форума «Дни инноваций» включали в себя не только теоретическую часть, но и практическую на примере уже действующих бизнес-проектов. Всего в семинарах, тренингах и мастер-классах, состоявшихся в рамках V Дней инноваций, приняли участие более 250 человек.

Дмитрий Филиппов также сообщил, что 6 ноября в регионе пройдет крупный бизнес-форум «Я в деле!», ключевой задачей которого станет популяризация предпринимательской деятельности среди молодёжи. К участию приглашаются школьники, студенты, начинающие и действующие предприниматели. Регистрация открыта на сайте явделе51.рф.

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