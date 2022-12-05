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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.22 19:30

На оперативном совещании поздравили добровольцев, порадовали бюджетников, отметили рост предпринимателей и раскрыли планы новогодних мероприятий

Почти 2 миллиарда рублей дополнительных средств на выплаты бюджетникам, новогодние представления и добровольческая деятельность – эти вопросы стали главными на оптативном совещании в правительстве региона, которое прошло сегодня под руководством губернатора.

В Мурманской области 68 тысяч волонтёров и активистов. Оперативное совещание в региональном правительстве Андрей Чибис начал с поздравлений, так как 5 декабря в России отмечают День добровольца. Ежегодно в Заполярье они помогают в организации более чем тысячи акций, среди которых «Север помогает» - сбор помощи для участников спецоперации, «Коробка храбрости» - подарки детям, проходящим лечение и, например, «Чистая Арктика» - проект по уборке северных территории от мусора.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Жёны военнослужащих и мобилизованных создали своё волонтёрское движение «Шьём для наших». Его отделения есть в Полярном. Девушки пошили уже более четырёх тысяч комплектов нательного белья, балаклав. И эти вещи переданы в зону проведения СВО».

А вот на поддержку работников бюджетной сферы дополнительно выделят почти 2 миллиарда рублей. Эту часть расходов уже одобрили депутаты областной Думы. Речь идёт о выплатах специалистам из сфер здравоохранения, образования, социального обслуживания.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы оперативно доведём эти деньги до учреждений в текущем году, уже в декабре. А руководители определят размер выплат в зависимости от показателей эффективности работы сотрудников».

Меры поддержки работают и для представителей бизнеса. Малые и средние предприниматели могут получить граны на развитие, благодаря этому людей, решивших ввести своё дело, стало больше - в регионе это почти 25 тысяч человек.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Увеличивается и число занятых в этой сфере работников, их стало более 94 тысяч человек».

Но это все цифры, о которых принято говорить в конце года, подводя итоги. А ведь скоро стартует череда праздников. Так, 10 декабря на главной площади областного центра зажгут огни на городской ёлке. Всего же Министерство культуры региона запланировало более 1000 праздничных событий. Будут и губернаторские ёлки, приглашения на них в приоритетном порядке получат дети участников спецоперации и мобилизованных граждан. Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Состоятся губернаторские ёлки, а 3 января в Мурманск приедет поезда Деда Мороза».

Герой сказок приедет из Великого Устюга. В составе праздничного поезда есть и бесплатные для посещения вагоны. Во время прибытия поезда состоится праздничное представление. Но новогодние спектакли будут идти и во многих учреждения культуры нашего региона. Взрослым же будет любопытно узнать, что 17 декабря в ДК имени С.М. Кирова состоится финал областной лиги КВН. А вот на Гиперборейский Новый год в Ковдор съездить можно, событие растянется на несколько дней: 22, 23 и 24 декабря.

 

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