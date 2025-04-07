На оперативном совещании правительства Мурманской области объявили о запуске проекта «Производственная аспирантура» и обсудили план мероприятий для предпринимателей региона в рамках программы «Дни предпринимательства»

Сегодня совещание началось не с бурных обсуждений, а с минуты молчания в день крушения подводной лодки «Комсомолец».

Оперативное совещание с губернатором Мурманской области началось с минуты молчания в память о погибших подводниках.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «7 апреля – это день памятный. Он обозначен как День памяти погибших подводников и учреждён в честь героического экипажа подводной лодки Северного флота «Комсомолец», которая потерпела крушение 7 апреля 1989 года».

Андрей Чибис объявил о запуске пилотного проекта «Производственная аспирантура». МАУ вошёл в число 9 региональных вузов-участников инициативы, обучение по которой начнётся уже в этом году. Это создаст дополнительные возможности для подготовки квалифицированных специалистов, способных предлагать и внедрять решения, направленные на повышение эффективности производственных процессов, уверен глава региона.

Андрей Чибис, губернатор мурманской области: «Основой программы станет сетевое взаимодействие вузов и предприятий: темы диссертаций аспирантов будут связаны с прикладными задачами промышленности, а практическая подготовка займёт не менее 30% времени. Выпускники представят инженерно-технические решения, готовые к внедрению на производстве».

Новые кадры могут инициировать и различные бизнес-проекты, которые поддерживаются регионом. Так, уже сейчас проведут Дни предпринимательства, состоящие из более чем 120 событий.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «В рамках комплексной программы «Дни предпринимательства» запланировано более 120 мероприятий совершенно разного формата - и онлай, и оффлайн, среди которых это и бизнес-завтраки, круглые столы, конференции, мастер-классы, ворк-шопы, деловые игры, выставки, ярмарки, викторины. В этом году мы постарались выделить четыре тематических блока: креативные индустрии и развитие собственных брендов, молодёжное предпринимательство, образование, саморазвитие, живое общение и так называемый МСП-десант».

На оперативном совещании обсудили и итоги работы «Губернаторского контроля», который в этот раз с проверкой приехал в Оленегорск. Специалисты оценили состояние более 36 объектов: детских и спортивных площадок, общественных территорий, а также уборку улично-дорожной сети и дворовых территорий.

Надежда Аксенова, заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области: «На детских площадках по адресам: ул. Строительная, в районе домов 54, 58 и 49, 51, а также на ул. Бардина, в районе домов 31, 33 и на детской площадке, расположенной в парке «Горняк», все игровые конструкции находятся в исправном состоянии. Спортивное оборудование на улицах Строительная, 46, 48, 50; Мурманская, 5 и проспекте Ветеранов, 11 – в исправном состоянии. На одном из спортивных объектов по адресу ул. Строительная, 47 зафиксировано повреждение навеса для уличных тренажёров, – требуется проведение ремонта».

Кроме того, на оперативном совещании обсудили востребованность «Арктической ипотеки». С 2023 года около тысячи семей воспользовались этой программой. Регион продолжает работать над увеличением объёмов жилищного строительства.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «С 1 апреля 2025 года вступили в силу изменения по условиям программы «Семейная ипотека», согласно которым можно приобрести жильё на вторичном рынке в населённых пунктах, имеющих статус города, в которых отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух. Воспользоваться программой «Семейная ипотека» на данную цель могут родители, имеющие ребёнка до шести лет включительно. Квартиру можно приобрести в многоквартирном доме, возраст которого не превышает двадцать лет».

В списке доступных 68 домов в Мурманске, Апатитах, Кировске и других городах.

А сама ипотека выдается под 6%.

В завершении совещания губернатор отметил и спортивные мероприятия, проходящие в Кольском Заполярье. Так, неделю назад состоялся 51-й Мурманский лыжный марафон, совсем недавно прошёл финальный этап Кубка Содружества по биатлону, а на трассах лыжного комплекса «Тирвас» завершили финальный этап Кубка России по лыжным гонкам.