По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее суток
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.26 19:30

На оперативном совещании регионального правительства обсудили вопросы выхода из чрезвычайной ситуации

Основной и единственной темой повестки еженедельного оперативного заседания регионального правительства сегодня стала аварийная ситуация в Мурманской области. На совещании обсудили вопросы реализации мер по решению возникших проблем.

Как прозвучало на заседании, на сегодняшний день 20% домов в Мурманске и Североморске по-прежнему находятся в непростом положении. Попытка восстановить электроснабжение всё еще протекает в непростых погодных условиях.

Глава региона напомнил, что с учётом того, что проблема не была решена в установленные сроки, принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нам это позволяет активно использовать технику частных предприятий».

С учётом условий, в которых происходит устранение последствий обрушения пяти ЛЭП, работа по установке временных опор займёт не меньше суток, а полный объём восстановительного процесса – не менее недели.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Задача номер один – временные опоры».

Для проверки параметров теплоносителя в домах, попавших под отключение теплоснабжения, с 23 января было обеспечено дежурство 88 аварийных бригад. Управляющими компаниями обследовано более тысячи многоквартирных домов в Мурманске и 361 дом в Североморске.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «На сегодняшний день инцидентов по отключённым домам нет, критических ситуаций по жилому фонду и социальным объектам на сегодняшний момент не допущено».

Пункты помощи для северян, оказавшихся в непростых условиях, с 24 января развернуты в районах, где отсутствовала электроэнергия. Основной акцент сделан на микрорайон Росляково, Ленинский округ и северную часть Октябрьского.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Хочется выразить огромную благодарность всем организациям, предприятиям, военнослужащим, которые нам помогают».

В Североморске на сегодняшний день тепло подаётся во все дома муниципалитета. Электричеством обеспечены все школы и детские сады. Бесплатное питание распространяется на всех детей, в домах которых отсутствует подача электроснабжения.

Владимир Евменьков, глава ЗАТО г. Североморск: «Пункты поддержки населения мы разворачивали, начиная с субботнего утра. Ситуация под контролем, работаем дальше».

Мурманской областной электросетевой компанией обеспечено электроснабжение социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений.

Губернатор поблагодарил всех северян за взаимопомощь в условиях случившейся аварии и выразил признательность компаниям, которые согласились во время устранения последствий бесплатно перевозить северян.

