На оперативном заседании: «Витаминизация» пошла, конкурс «Арктическая школа» стартовал, улучшение инфраструктуры школ и реализация программы «Свой дом в Арктике» заметно

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я проехал все пункты, которые в городе работают и пообщался с людьми. Отмечу, что программа оказалась очень востребованной среди северян. Я попрошу Минздрав в течение текущей недели провести необходимую работу по сокращению времени ожидания своей очереди в пунктах. Мы это в рабочем режиме тоже обсуждали».

Проект «Витаминизация» завоёвывает популярность среди мурманчан. В рамках этой губернаторской инициативы за первые дни работы пунктов диагностики в трёх крупных торговых центрах Мурманска посетили сотни людей. Но спешить, желающим её пройти не стоит. Проект «Витаминизация» будет реализовываться весь год. Жители Заполярья могут пройти бесплатную диагностику по пятницам, субботам и воскресеньям. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В случае обнаружения дефицита витамина D, северянам бесплатно выдадут препарат, чтобы повысить этот уровень.

Напомним, что с 9 февраля пункты витаминизации откроются в общедоступных местах в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Коле, Североморске, Заполярном, Кандалакше, Ловозеро. А с 1 марта бригады медиков начнут витаминизацию в Заозерске, Александровске, Видяево, Полярных Зорях и Терском районе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я проехал все пункты, которые в городе работают и пообщался с людьми. Отмечу, что программа оказалась очень востребованной среди северян. Я попрошу Минздрав в течение текущей недели провести необходимую работу по сокращению времени ожидания своей очереди в пунктах. Мы это в рабочем режиме тоже обсуждали».

С 31 января в Мурманской области начнётся приём заявок на участие в конкурсе «Арктическая школа». И в этом году планируется полностью покрыть программой все средние образовательные учреждения региона. На 80 грантов по 8 направлениям из областного бюджета выделено почти 300 млн рублей.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Отмечу, что благодаря проекту «Арктическая школа» в каждой школе по итогам 2023 года созданы школьные спортивные клубы».

Самое важное, что родители и дети замечают положительные изменения в школах и детских садах. Отметим, что наш заполярный проект помог так же провести ремонт в столовой, актовом и спортзалах школ Приморского района Запорожской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Улучшение инфраструктуры школ, в том числе, даёт детям возможность показывать отличные результаты в разных сферах. По результатам всероссийской олимпиады школьников мы заняли 18-е место в общероссийском рейтинге. Это достойный результат».

С 2019 года в Мурманской области отремонтировано четверть всех подъездов в рамках плана «На Севере – жить».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С управляющими компаниями мы договорились о наращивании темпов обновлений, так как ремонта требуют большое количество подъездов в многоквартирных домах. Напомню, мы начинали с того, что в среднем ремонтировали по 150-200 подъездов в год. Мы почти в 10 раз увеличили количество подъездов, которые в нашей области ремонтируются».

За 2023 год выполнен ремонт 1465 подъездов, а в этом году будет отремонтировано ещё около 1,5 тысячи. Губернатор обратил внимание на опыт инициативных северян, которые в рамках программы «На Севере – твой проект» приняли участие в ремонте и предложил к 1 марта создать стандарт, который будет доведён до управляющих компаний, чтобы обновление было более качественным.

Глава региона обратил особое внимание и на уборку дворов, которые в связи с потеплением находятся в Мурманске в неудовлетворительном состоянии.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Понятно, что сейчас плюсовая температура, что всё подтаяло и от этого каша во дворах, но я надеюсь, что ваши инспекторы сейчас с главами администраций муниципалитетов помогают им прижучить управляющие компании, чтобы те убирались. Я правильно понимаю?».

Алёна Кузнецова: «Да, Андрей Владимирович, в выходные тоже производился мониторинг».

Андрей Чибис: «Но нужен не штраф, а убранные дворы. Так это должно работать».

С 1 февраля возобновляют приём заявок по программе «Свой дом в Арктике». В её рамках можно получить до 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома или домокомплекта. На продолжение программы в этом году в региональном бюджете заложено 500 млн рублей. Основная цель – развивать в Мурманской области индивидуальное жилищное строительство. Для этой же цели, в том числе и в Заполярье при поддержке президента Владимира Путина была запущена «Арктическая ипотека». Для строительства дома можно получить поддержку по двум программам одновременно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На текущий момент со старта этой программы мы выдали 667 сертификатов. И каждый второй сертификат уже реализован. Построено 385 домов».

Стали известны физкультурные и спортивные мероприятия, запланированные на февраль. Например, Мурманская область продолжит борьбу в первенстве России по хоккею с мячом, в Легкоатлетическом манеже соберутся сильнейшие спортсмены из 12 регионов, чтобы побороться за звание лучшего пауэрлифтера в дисциплине «троеборье». Этот масштабное состязание в Заполярье будет проходить впервые. В Хибинах состоится финал XII зимней Спартакиады учащихся России-2024 по альпинизму. А на склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва состоится традиционное первенство СЗФО по горнолыжному спорту среди юношей и девушек. Одним из масштабных физкультурных мероприятий месяца станет Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Старты пройдут в большинстве муниципальных образованиях региона. Центральной площадкой станет Долина Уюта 10 февраля в 12 часов.