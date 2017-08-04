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День за днём с «Арктик-ТВ»04.08.17 19:30

На острие борьбы с экстремистами – прокуроры

Сотрудники надзорного ведомства по всей области регулярно мониторят социальные сети, выявляя тех, кто размещает на своих страницах запрещенные материалы.

За публикацию песен или видеозаписей, внесенных в реестр Министерства юстиций РФ, а также фотографий с нацисткой символикой северянам может грозить штраф. При этом даже, если страничка зарегистрирована на вымышленное имя, прокуроры смогут вычислить владельца при помощи провайдера услуг сети Интернет.

Недавно за беспечность в подборе видеозаписей поплатился житель Апатитов.

- Молодой человек опубликовал фотографии с нацисткой символикой и видеозапись, внесенную в реестр запрещённых, - пояснил Константин Мугалов, помощник прокурора г.Апатиты.

Запись «Стыдно быть русским» была внесена в реестр по решению астраханского суда ещё в 2015 году. Прокуратура возбудило административное дело в отношении пользователя, разместившего видео. Апатитский городской суд рассмотрел дело и назначил молодому человеку штраф в 1000 рублей. Служители Фемиды также обязали его удалить видеозапись со своей страницы.

- В основном мы обнаруживаем запрещенные аудиозаписи, например, песни  группы «Коловрат», «Корозия металла». Также бывают случаи, когда размещают видеозаписи, которые решениями судов признаны экстремистскими и включены в реестр запрещенных на территории Российской Федерации, - отмечает Константин Мугалов,  помощник прокурора г.Апатиты. - Прежде, чем что-то публиковать на своих страничках, активным пользователям Всемирной паутины будет не лишним посмотреть, а не занесён ли этот материал в реестр экстремистских.

К слову, если человек привлекается к административной ответственности первый раз, то суд накажет его штрафом в 1000 рублей, а вот за повторное нарушение в течение года, нарушителю  может грозить и арест до 15 суток. 

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