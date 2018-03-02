На острове Кильдин браконьеры организовали базу для вылова и переработки краба

Мурманские пограничники в очередной раз пресекли незаконную деятельность охотников на краба.

Группа лиц на побережье острова Кильдин в Баренцевом море наладила добычу и реализацию камчатского краба. Незаконные строения, где промышляли нарушители, позволяли им автономно проживать в течение длительного времени: там присутствовали газовые баллоны, дизельный генератор, запасы топлива, питьевой воды и продовольствия.

Для спецоперации по их захвату пограничникам потребовался сторожевой корабль и вертолёт. В результате задержали двух жителей Полярного, которые попытались избавиться от части браконьерского улова, однако, сделать это им не удалось.

У задержанных лиц изъяли моторную лодку, а также крабовую продукцию общим весом более 450 кг и стоимостью около 550 тысяч рублей.

- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщила «Арктик-ТВ» Ирина Вахренева, официальный представитель ПУ ФСБ России по Западному Арктическому району.