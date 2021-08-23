На острове Шалим, в бывшем посёлке Порт-Владимир, установлена мемориальная доска Михаилу Орешете

Бывшие жители опустевшего посёлка приезжают в Порт-Владимир последние 20 лет. С самого начала это движение возглавлял писатель, историк, поисковик Михаил Орешета. Михаил Григорьевич немало сделал для сохранения памяти о бывшем гарнизоне.

В этом году на острове Шалим была установлена памятная доска, посвящённая подвижнической деятельности выдающегося земляка.

Напомним почётный гражданин города-героя Мурманска Михаил Григорьевич Орешета ушёл из жизни в феврале этого года во время одиночного похода на остров Партизанский в районе Верхнетуломского водохранилища.