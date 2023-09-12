На острове Земля Александры архипелага Земля Франца Иосифа военнослужащими Северного флота совместно с представителями РГО установлен самый северный Поклонный Крест

Событие состоялась в рамках второго этапа комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества на архипелаг Земля Франца-Иосифа, а также в осуществление Патриаршего проекта «Русская Арктика и Антарктида».

Силами военнослужащих Северного флота с Большой земли на мыс Двойной острова Земля Александры был доставлен и установлен изготовленный из лиственницы по канонам Православия поклонный крест. Его длина составляет 8 метров, вес 1,5 тонны.

Сергей Артамонов, начальник регионального Центра управления обороной Российской Федерации штаба Северного флота: «Поклонный Крест поставлен в ознаменование 150-летия открытия архипелага Земля Франца-Иосифа и является самой северной точкой земли российской. Освоение этих земель будет вестись и дальше с целью присутствия россиян, развития инфраструктуры и той мощи, которая позволяет оберегать арктические просторы нашей Родины».

В молебне у новой святыни приняли участие военные, представители Русского географического общества и духовенства. Освящение креста совершил разработчик и исполнитель Патриаршего проекта «Русская Арктика и Антарктида» епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.

Иаков, епископ Нарьян-Марский и Мезенский: «Здесь, на острове Земля Александры, находится самый северный на планете Земля храм в честь Святителя Николая Чудотворца. И здесь находится самый северный форпост по защите северных рубежей нашего Отечества - база Арктический трилистник, на которой несут службу военнослужащие Северного флота».

Началом Патриаршего проекта «Русская Арктика», который позже получил приставку «и Антарктида», можно считать август 2012 года, именно тогда инициатива получила одобрение патриарха. Тогда же была освещена самая северная Церковь, о которой и говорит епископ Иаков.