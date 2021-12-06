На открытие горнолыжного сезона пришли будущие блогеры – ученики проекта «Академия телевидения»

Морозная северная погода не стала помехой спортсменам. Покататься на сноубордах и лыжах вышли воспитанники мурманской школы олимпийского резерва. Отточить своё мастерство пришли не только они, но и юные блогеры - ученики «Академии телевидения».

Горнолыжный сезон в Мурманске открывали в бодрящий мороз, столбик термометра стремительно приближался к -25. Отогреваться участникам праздника приходилось горячим чаем.

Воспитанник мурманской школы олимпийского резерва Роберт Смуйкус ждал этот день с особым нетерпением, ведь на сноуборде он стоит с 3 лет. В будущем юный северянин планирует стать знаменитым спортсменом или тренером, а пока делает успехи на наших склонах.

Роберт Смуйкус, ученик школы олимпийского резерва г. Мурманск: «Есть медаль первого места. Я проехал быстрее всех по времени, там была гонка по времени».

За райдерами наблюдали и воспитанники проекта «Академия телевидения», у которых на это день выпало непростое задание – красиво и качественно снять на камеру любителей лыжного спорта.

Татьяна Пучкова, преподаватель «Академии телевидения» курса «Блогер»: «Мы решили выйти в поле, потому что с блогерами мы не только учимся на уроках как правильно монтировать видео, но в том числе разбираем правила ведения стримов, как снимать обзоры. Сегодня у нас практическое занятие. Мы решили посетить мероприятия для того, чтобы наглядно посмотреть, как это все происходит, применить свои навыки, попробовать в новой ипостаси – это съёмка обзоров. Я надеюсь, что всё у нас получится. День морозный, но я надеюсь, что техника нас не подведёт».

Для юных блогеров опыт работы на мероприятиях совершенно новый, так как ранее ребята выходили снимать обзоры на улицы города. Однако переживали они на открытии горнолыжного сезона не только за результат своего труда.

Максим Князев, ученик «Академии телевидения»: «Волнуюсь, потому что некоторые лыжники могут упасть и что-то себе сломать».

Иван Иващенко, ученик «Академии телевидения»: «Интересно. Я разговариваю с людьми, узнаю у них больше».

На таких практических уроках в «Академии телевидения» учат блогеров и журналистов. Информацию о курсах и наборах можно узнать по телефонному номеру 75-31-31 и на сайте tv51.ru.