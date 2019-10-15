На открытии выставки музею передали пулемёт Дегтярёва образца 1943 годаВ Мурманской областном клиническом многопрофильном центре выполнены первые высокотехнологичные операции по лечению болезней роговицы глаза
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.19 19:30

На открытии выставки музею передали пулемёт Дегтярёва образца 1943 года

В городском историко-краеведческом музее Полярного состоялось открытие выставки «Победная осень 1944-го», посвящённой 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков и дважды Герой Советского Союза Виктор Леонов, участвовавшие в освобождении Заполярья от немецко-фашистских захватчиков – уроженцы города Зарайска. Их земляки – делегация зарайского музейного комплекса – прибыли с визитом в те места, где в суровых климатических условиях воевали  советские солдаты.

«После того, как мы забирались на мыс Крестовый, мы поняли, что воевать в этих землях, в принципе, это отдельный героизм и подвиг, - отмечает Кирилл Кондратьев, директор Государственного музея-заповедника «Зарайский Кремль». - А уж тем более, решать такие сложные боевые задачи в этих условиях – это дорого стоит».

Один из самых древних музеев в Московской области недавно отметил свой 101-й год.  «Зарайский Кремль» - самый маленький в России, возможно, поэтому экспозиций, посвящённых подвигам Леонова и Мерецкова здесь не было. Однако теперь, благодаря помощи мурманских поисковиков, у музейщиков появились идеи для создания выставочного зала.

«Когда мы едем, останавливаемся в посёлке, в приграничной зоне, где нам говорят – там остались столбы деревянные немецкой канатной дороги, а вот под теми сопками, если поискать, можно что-то найти, - говорит Кирилл Кондратьев, директор Государственного музея-заповедника «Зарайский Кремль». -  И эта близость войны, пейзажи, которые не изменились со времён войны, это всё сильно вправляет».

Чтобы передать атмосферу Кольского Заполярья, над оформлением сотрудники Зарайского Кремля обещают тщательно поработать. В коллекцию экспонатов войдёт оружие, предметы быта и каски, найденные в процессе работы поисковых отрядов.

«Любой шлем - он уникален. Когда находишь шлем, а он ещё и пробит, она всегда в сердце-то бьёт, - делится впечатлениями от своей работы Константин Добровольский, председатель координационного Совета поисковых отрядов Мурманской области. -  Мне жалко, когда и немецкая пробита, но когда нашу видишь, а она вся пробитая пулями, осколками, ты понимаешь, что вытерпел погибший. Мы, конечно, несём их к себе в музей, показываем: вот к чему приводит война. К убийству. Война – это убийство человека».

Многие из уникальных находок уже заняли почётные места в музее Полярного. Ещё один подарок от поисковиков Добровольский вручил прямо на открытии выставки - пулемёт Дегтярёва образца 1943 года.

«Затрудняюсь даже - для меня все вещи уникальны, но меня больше привлекают в той части экспозиции личные вещи наших советских солдат, - говорит Наталья Сергеева, заведующая выставочно-оформительским отделом историко-краеведческого музея г. Полярного, - потому что они хранят в себе историю, память о тех далёких днях, о тех тяжёлых событиях, конечно, о тех людях, которые свои жизни положили на освобождение Заполярья от немецко-фашистских захватчиков».

На выставке представлены также документы, письма и фотографии из фондов музея. Работать зал будет до 30 декабря 2019 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России отмечается рост позитивного отношения граждан к различного рода неофициальной занятости
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

моё имя
13.10.19 16:00
Начальник регионального отделения ДОСААФ , который не может наладить работу одной организации, еще и в депутаты целился. А может бабульки-сторожа не уходят потому что им еще не все деньги выплатили.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Губернатору необходимо быть ближе к народу, а народ спорит о дне рождения Мурманска
константин
11.10.19 19:51
Я неоднократно с начала 2019г. обращался в управляющую компанию и диспетчерскую службу 051 о том ,что у меня в квартире, в кухне радиатор отопления начал протекать. При ближайшем рассмотрении была выя
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Д.О. Вернер
09.10.19 09:23
Да не храм городу пенсионеров нужен, а крематорий... Хорошей земли для могил нет на Севере...
Комментарий к новости:Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире08:00«Международные новости». Информационная программа (12+)08:30Новости. Информационная программа (12+)09:00«Битва дизайнеров». ТВ-шоу (16+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин пошли вверх-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 11 копеек, евро - на 8 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 октября-PRO Нефть и газРазвитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме пока нерентабельно - Александр Новак-PRO ЗаконыДошло! В Госдуму внесён законопроект об отмене комиссии за «банковский роуминг»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 232 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика