На открытии выставки музею передали пулемёт Дегтярёва образца 1943 года

В городском историко-краеведческом музее Полярного состоялось открытие выставки «Победная осень 1944-го», посвящённой 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков и дважды Герой Советского Союза Виктор Леонов, участвовавшие в освобождении Заполярья от немецко-фашистских захватчиков – уроженцы города Зарайска. Их земляки – делегация зарайского музейного комплекса – прибыли с визитом в те места, где в суровых климатических условиях воевали советские солдаты.

«После того, как мы забирались на мыс Крестовый, мы поняли, что воевать в этих землях, в принципе, это отдельный героизм и подвиг, - отмечает Кирилл Кондратьев, директор Государственного музея-заповедника «Зарайский Кремль». - А уж тем более, решать такие сложные боевые задачи в этих условиях – это дорого стоит».

Один из самых древних музеев в Московской области недавно отметил свой 101-й год. «Зарайский Кремль» - самый маленький в России, возможно, поэтому экспозиций, посвящённых подвигам Леонова и Мерецкова здесь не было. Однако теперь, благодаря помощи мурманских поисковиков, у музейщиков появились идеи для создания выставочного зала.

«Когда мы едем, останавливаемся в посёлке, в приграничной зоне, где нам говорят – там остались столбы деревянные немецкой канатной дороги, а вот под теми сопками, если поискать, можно что-то найти, - говорит Кирилл Кондратьев, директор Государственного музея-заповедника «Зарайский Кремль». - И эта близость войны, пейзажи, которые не изменились со времён войны, это всё сильно вправляет».

Чтобы передать атмосферу Кольского Заполярья, над оформлением сотрудники Зарайского Кремля обещают тщательно поработать. В коллекцию экспонатов войдёт оружие, предметы быта и каски, найденные в процессе работы поисковых отрядов.

«Любой шлем - он уникален. Когда находишь шлем, а он ещё и пробит, она всегда в сердце-то бьёт, - делится впечатлениями от своей работы Константин Добровольский, председатель координационного Совета поисковых отрядов Мурманской области. - Мне жалко, когда и немецкая пробита, но когда нашу видишь, а она вся пробитая пулями, осколками, ты понимаешь, что вытерпел погибший. Мы, конечно, несём их к себе в музей, показываем: вот к чему приводит война. К убийству. Война – это убийство человека».

Многие из уникальных находок уже заняли почётные места в музее Полярного. Ещё один подарок от поисковиков Добровольский вручил прямо на открытии выставки - пулемёт Дегтярёва образца 1943 года.

«Затрудняюсь даже - для меня все вещи уникальны, но меня больше привлекают в той части экспозиции личные вещи наших советских солдат, - говорит Наталья Сергеева, заведующая выставочно-оформительским отделом историко-краеведческого музея г. Полярного, - потому что они хранят в себе историю, память о тех далёких днях, о тех тяжёлых событиях, конечно, о тех людях, которые свои жизни положили на освобождение Заполярья от немецко-фашистских захватчиков».

На выставке представлены также документы, письма и фотографии из фондов музея. Работать зал будет до 30 декабря 2019 года.