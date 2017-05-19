На озере Чудзьявр Ловозерского района утонул рыбак

В Мурманской области на озере Чудзьявр Ловозерского района снегоход с рыбаком провалился под воду.

В полицию Оленегорска поступило сообщение о ЧП. На место незамедлительно были отправлены сотрудники МЧС. В связи с удаленностью и труднодоступностью озера был задействован вертолёт авиационного отряда Росгвардии, который поздно вечером и обнаружили тело 56-летнего жителя Ревды. По данному факту сотрудниками следственного комитета проводится проверка.

Сотрудники МЧС сообщают, что в связи с потеплением, лед на реках и озерах региона становится опасным, от выхода на ледяное покрытие лучше воздержаться.