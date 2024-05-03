На озере Имандра в Мончегорске под лёд провалился ребёнок

Из воды его вытащили очевидцы, помощь спасателей не потребовалась. Но так бывает далеко не всегда. Порой, рассчитывать приходится только на свои силы.

На Семёновском озере в Мурманске у «Домика моржей» школьникам рассказали об опасностях выхода на замерзшие водоёмы в весенний период. О том, как спастись, если провалился, рассказали и показали сотрудники МЧС.

Выход на лёд в весенний период очень опасен и, конечно, строго запрещён. Но каждый год в Мурманской области находятся желающие проверить толщину ледяного покрова. Что делать, если уже провалился и как выбраться из полыньи, показали сотрудники регионального МЧС.

- Держишь руки, контролируешь, погружаешься. В следующий раз, когда в бассейне будете возле бортика, то попробуйте раскачивания. Попробуйте, что погружаетесь в воду, потом выпрыгиваете из неё. Попробуйте этот приём, он единственный поможет вам в одежде выбраться из воды.

Такие практические занятия спасатели организуют каждый год в весенний период, когда наступает активное таянье льда.

Виктор Дайнеко, старший государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Пытаемся показать детишкам, как вести себя, если такая ситуация произошла. Что делать, как помочь себе выбраться из полыньи и так далее. А лучше на лёд не выходить в данной ситуации».

Хотя мероприятия проводят для детей, всё же не соблюдают технику безопасности, в основном, взрослые. Как сообщили сотрудники МЧС, на прошлой неделе в Мурманской области уже произошёл несчастный случай на льду. Поэтому спасатели напоминают, если вы провалились, то самое главное, не поддаваться панике и соблюдать порядок действий по собственному спасению».

Алексей Попко, спасатель Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России: «Развернулся, нормализовал дыхание, принял приём погружения под воду и выпрыгивания на лёд. Скорее всего у него будет всё в порядке».

Беречь себя и своих близких – это самое главное. Во избежание несчастных случаев МЧС призывает не выходить на лёд в период его интенсивного таяния, а также напоминает об административной ответственности за нарушение этого запрета.