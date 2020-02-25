На пару часов в XVIII век – прекрасно танцевали и с благородной целью

Вечер в лучших традициях русской классики. Настоящие мужчины, прекрасные дамы и чарующая музыка - в столице Заполярья состоялся танцевальный вечер «Офицерское собрание».

На первый взгляд, может показаться, что танцевальный вечер - мероприятие более привлекательное для женщин, нежели для мужчин. Но на «Офицерском собрании» в Мурманске все традиционно и романтично, как в произведениях русской классики - мужья приглашают своих жён благородно провести вечер.

Кирилл и Анна Кравец, участники танцевального вечера «Офицерское собрание»: «В очередной раз надеть форму, а супруга в длинном вечернем платье, особенно сейчас, когда она не так часто посещает какие-то увеселительные заведения и мероприятия, по причине того, что воспитывает нашего сына. Я думаю, ей будет приятно и немного разнообразит наш быт».

Генеральный партнёр мероприятия радиостанция «Шансон». Вера Скоробогатая: «Радио «Шансон» не могло пропустить это мероприятие - яркое красивое, торжественное. Наша аудитория - это серьёзная возрастная публика».

Организатор Татьяна Пучкова стремится популяризировать культурный отдых. Собрание хоть и называется офицерским, принять участие в танцевальном вечере может любой желающий. В программе кадриль, сиртаки, бранль и, конечно же, вальс. Не умею танцевать - не отговорка. Для участников заранее провели несколько репетиций.

Татьяна Пучкова, организатор танцевального вечера «Офицерское собрание»: «Они смогут выучить все танцы, это несложно. Вообще, танцы по бальной системе они подразумевают, ну, чаще всего, следующее: участники становятся в круг, далее разучивают комбинацию определенную, танцуют её на протяжении всей мелодии, при этом меняясь парами, но тоже по определенной схеме».

Вечер не просто развлекательный, а благотворительный. Собранные средства будут переданы семье Андрея Куравина из Полярного, где мальчик нуждается в дорогостоящем лечении.

Алексей и Татьяна Хальзевы, участники танцевального вечера «Офицерское собрание»: «Погода плохая, а у нас здесь торжественно, ярко, красочно, поэтому, я думаю, что мы поступаем правильно, что этот вечер проводим не дома, не на шашлыках или где-то ещё. Хотим привлечь остальных, пригласить к себе в гости».

Следующее культурное мероприятие, теперь уже офицерский бал, состоится в конце мая. Узнать подробности и стать участником можно в официальной группе «Заполярье танцует» в социальной сети «ВКонтакте».